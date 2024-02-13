Стало известно, где хотят жить россияне, когда выйдут на заслуженный отдых

Лидером среди городов России, где хотят жить россияне на заслуженном отдыхе, стал Сочи (26%), пишет РБК. На втором месте Краснодар (19%), далее следуют Анапа (18%), Минеральные Воды (15%) и Санкт-Петербург (14%).

Однако немалый интерес граждане проявили к Пятигорску и Ессентукам (по 13%), а также Москве (12%), Кисловодску и Калининграду (10 и 9%).

Основными факторами, на которые респонденты опирались, делая выбор в пользу того или иного города, послужили комфортный климат, благоустроенность, близость моря, спокойный темп жизни и развитая инфраструктура.

Что касается денежных средств, которые необходимы для воплощения данной мечты, то почти половина (48%) опрошенных готовы это сделать это за счет своих сбережений. Еще 37% думают о том, чтобы продать жилье в родном городе, и только 6% предпочитают переехать на средства их пенсионных начислений или за счет дохода от инвестиций.

Ранее редакция сообщала, что о рекордном повышении пенсий в этом году напомнил эксперт.