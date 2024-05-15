Продажи апартаментов в Новосибирске падают шестой месяц подряд

Объём продаж апартаментов на рынке недвижимости Новосибирска в 2024 году продолжает снижение, сообщил брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров, со ссылкой на данные компании One Compan.
Если говорить об объектах, то за апрель в Новосибирске было продано 95 апартаментов общей площадью свыше 3 тысяч кв метров. Стоимость квадратного метра в таких объектах недвижимости в городе варьируется от 133,3 тысяч рублей за кв метров до 226 тысяч.
— Проект Freedom продолжает лидировать по объёму продаж (в рублях и квадратах), идя ноздря в ноздрю с проектом «Аэрон», — констатирует Назаров.
В проекте Freedom за апрель продано 28 объектов общей площадью 1.16 тыс кв метров на 243 млн рублей, в проекте «Аэрон» — 35 объектов площадью более 1000 кв метров на 205,8 млн рублей.
Самый высокий чек за кв.м в апартаментах Новосибирска в Gagarin City — 226 тысяч рублей.
Напомним, на рынке недвижимости Новосибирска, помимо уже названных, строятся апартаменты «Пилигрим», Land Lord, Nova-апарт, Voroshilov, Time Park, «Маки», Apartvill, «Лофт. Наука». Из них два находятся на стадии подготовки площадки, два — на стадии фундамента. Остаток апартаментов в объектах варьируется от 30% до 100%.
Напомним, в марте доля апартаментов в общем количестве проданных жилых помещений и апартаментов в регионе превысила 14%.
Про данным независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, которые он приводит в своем телеграм-канале, средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Новосибирской агломерации, рассчитанная на основе размещенных проектных деклараций всех застройщиков за 4 месяца 2024 года составляла 131 016 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске строится 23 комплекса апартаментов.
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