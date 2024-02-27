«Я в шоке!»: пассажир заменил уснувшего за рулем водителя маршрутки на трассе под Новосибирском

Водитель пассажирского микроавтобуса уснул за рулем на трассе Новосибирск-Кемерово. В салоне находилось 17 человек, среди которых 11 студентов КемГУ из Индии. О ЧП, произошедшем 26 февраля, рассказал в соцсетях один из пассажиров маршрутки, который заменил спящего водителя.

— Я купил билет на автобус из Новосибирска в Кемерово на 21:30 через официальный сайт новосибирского автовокзала. Рейс выполнял Мурадханян Артем Виличкович на микроавтобусе Volkswagen Crafter. Мне досталось место рядом с водителем. На трассе, недалеко от Мошково, я боковым зрением заметил, что водитель уснул и начал его будить. Я кричал, бил по его лицу, но он не приходил в сознание. Поборов панику, я взял руль в свои руки и кое-как сумел дотянуться ногой до педали тормоза и автобус остановился, — сообщил подписчик паблика «Инцидент» в «ВКонтакте».

По словам мужчины, водитель пришел в себя спустя какое-то время и сказал, что готов ехать дальше.

— Говорит, ну бывает, уснул от жары в салоне, — процитировал шофера сибиряк.

Один из пассажиров вызвал наряд ДПС, который провел медосвидетельство водителя.

Дальше с ним поехали только студенты, остальные 6 человек покинули салон микроавтобуса. Оставшиеся на трассе пассажиры позвонили сотрудникам автовокзала и несколько часов ждали резервный транспорт. Но так и не дождались.

Полицейские вызвали такси для путешественников, но, по словам сибиряка, места хватило не всем. Горе-водитель вернул деньги отказавшимся от дальнейшей поездки людям.

— Он требовал показать выписку со счета, какая сумма была оплачена. Я в шоке, конечно. Я увел его транспорт со встречки, а в ответ еще и такое получил, — возмутился сибиряк.

Автор поста обратился к новосибирским властям, чтобы те привлекли к ответственности за халатность виновных в ЧП.