Заявку на создание частной особой экономической зоны Новосибирская область подаст в конце марта

В конце первого квартала 2024 года Новосибирская область планирует подать заявку в Минэкономразвития РФ о внесении в реестр первой частной особой экономической зоны (ОЭЗ), которая создается в регионе. Об этом на подведении итогов работы регионального Минэконома сообщил его глава Лев Решетников.

Первый заместитель генерального директора ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игорь Низовских добавил, что на первом этапе ОЭЗ «Новосибирск» предполагает освоение участка площадью 406 га, на втором — 346 га. Особая экономическая зона расположена недалеко от участка, на котором инвестор уже реализует проект по строительству ТЛЦ «Сибирский». Якорным арендатором ОЭЗ также будет сам транспортно-логистический центр.

— Сейчас мы анонсируем проект создания частной ОЭЗ. Мы считаем, что подобное развитие принесет пользу жителям Новосибирской области и всем предприятиям, находящимся на территории Промышленно-логистического парка. ОЭЗ будет очередной точкой роста промышленно-логистической территории, — добавил Низовских.

В Минэкономразвития области редакции Infopro54 пояснили, что остальные резиденты ОЭЗ пока находятся в проработке. В ведомстве рассчитывают, что проект будет согласован правительством РФ до конца 2024 года.

Напомним, проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023». Решетников отмечал, что особая экономическая зона — территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. По словам министра, разработку концепции ОЭЗ планировалось завершить в 2023-2024 годах и к этому времени сформировать пул первых потенциальных инвесторов. Создание ОЭЗ в Новосибирске было инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие».

Ранее редакция сообщала о том, что агробиотехнопарк и особую экономическую зону планируют создавать под Новосибирском в районе ВАСХНИЛа.