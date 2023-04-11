Ямочный ремонт дорог в Новосибирске может затянуться

Дорожные учреждения и подрядные организации приступают к поддерживающему ремонту городских магистралей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

По его словам, на прошлой неделе выполнен ремонт на 1442 кв метрах дорожного полотна (в среднем в сутки по 200- 300 кв метров).

— С марта силами дорожных учреждений и подрядных организаций выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети в объеме: литым асфальтом 5842 кв метра, холодным асфальтом — 2900 кв метров и рециклером — 835 кв метра, — уточнил он. — В среднем обновляется от 200 до 300 кв. метров в день.

Глава департамента отметил, что ориентировочно в городе требуется выполнение текущего ремонта на площади порядка 170 тыс кв метров дорожного полотна. На выполнение этих работ из лимитов бюджетных ассигнований на 2023 год выделено 40 млн рублей.

Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание на то, что конкурсные процедуры на сегодняшний день проведены не в полном объеме.

— По информации, которая ко мне поступает, не все еще отыграны конкурсные процедуры по проведению ремонтных работ в летний период. Это меня крайне беспокоит. Есть подрядные организации, которые находятся не в нашем городе и срывают сроки оформления документации. Фактически вы ставите себе в план заключение договоров в июне. Это неприемлемо. Предпринять все меры для того, чтобы соглашения и договора были заключены в мае месяце, иначе мы уйдем в ремонте на осень, — обратился Анатолий Локоть к представителям городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

К масштабным работам по поддерживающему ремонту улично-дорожной сети Новосибирска планируется приступить на следующей неделе, когда установятся положительные температуры и начнут работать все асфальтовые заводы.

Мэр Новосибирска также поручил усилить уборку улично-дорожной сети:

— Необходимо сосредоточить все усилия на уборке дорог и тротуаров от остатков противогололёдных материалов, которыми их обрабатывали в зимний период. На эту работу следует бросить всю новую технику, чтобы максимально сократить сроки уборки. 22 апреля состоится общегородской субботник, к этому времени мы должны привести город в порядок.

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, к уборке городских улиц привлекается около 350 единиц спецтехники ежедневно. В рамках борьбы с пылью после применения реагентов ДЭУ приступили к сбору и вывозу смёта и грязи с лотковой части дорог. Ежедневно вывозится до 100 тонн смёта и грязи, а также около 20 кубометров случайного мусора. По состоянию на 10 апреля собрано и вывезено 1800 тонн.

Дорожно-эксплуатационные учреждения продолжают переоборудование уборочной техники с зимнего режима на летний — переоборудовано 69 % техники (315 единиц). До 15 апреля планируется завершить переоборудование в полном объеме.

Как ранее сообщалось, что по информации Минтранса Новосибирской области, объем субсидий для всех муниципальных образований в регионе предусмотрен в размере 8,4 млрд, что позволит отремонтировать 157 км дорог и более тысячи погонных метров сооружений. По информации мэрии Новосибирска, в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре заключены договоры по 17 объектам протяженностью 31 км, ещё 18 км предполагается отремонтировать по региональной программе. В начале апреля городские власти отчитались, о том, что конкурсные процедуры близятся к завершению.

Ранее редакция сообщала о том, что на левом берегу на мостах этим летом ожидаются большие пробки.