На борьбу с пылью в Новосибирске будет брошена вся новая техника

В Новосибирске продолжается борьба с пылью и грязью, образовавшимися на дорогах после применения в зимний период реагентов и песчано-гравийных материалов. По состоянию на 10 апреля с улично-дорожной сети города Новосибирска собрано и вывезено 1800 тонн грязи и смёта, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. По его словам, ежедневно с дорог города вывозится до 100 тонн смётогрязи и порядка 20 кубических метров случайного мусора.

Однако, мэр города Анатолий Локоть акцентировал внимание на то, что скопившийся за зиму мусор нужно вывозить не только с дорог, но и с тротуаров.

— Сосредоточить сейчас усилия на уборке дорожного полотна и тротуаров после зимнего содержания, — отметил мэр. — Это наш бич весенний ежегодный. Бросить всю новую технику, чтобы сократить сроки уборки. Чтобы к 22 апреля, к субботнику всю эту работу завершить.

Напомним, согласно информации транспортного департамента, с начала зимнего сезона в городе израсходовано 40,7 тыс тонн бионорда, противогололёдных материалов ― 62 тыс тонн.

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, к уборке городских улиц привлекается около 350 единиц спецтехники ежедневно. В рамках борьбы с пылью после применения реагентов ДЭУ приступили к сбору и вывозу смёта и грязи с лотковой части дорог. Дорожно-эксплуатационные учреждения продолжают переоборудование уборочной техники с зимнего режима на летний – переоборудовано 69 % техники (315 единиц). До 15 апреля планируется завершить переоборудование в полном объеме.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске объявили закупку лизинговой уборочной техники.