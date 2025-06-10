Яндекс.Карты и 2ГИС убрали с карт некоторые объекты Новосибирска

На онлайн-картах Новосибирска исчезли некоторые объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Яндекс.Карты и 2ГИС убрали их схематичные изображения, названия и адреса со стандартных карт. На спутниковых картах эти объекты стали неразличимыми из-за размытия.

Когда были внесены эти изменения, точно неизвестно. Один из объектов, который сейчас не виден на карте, недавно там отображался. Аналогичные меры приняты не только в Новосибирске, но и в других городах. В Москве, к примеру, онлайн-справочники скрыли больше объектов.

— Такие решения регулируются законодательством. И они принимаются компетентными органами в зависимости от необходимости, в целях обеспечения безопасности тех или иных объектов, — рассказал BFM-Новосибирск заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

По словам эксперта, это обычная практика. Так поступают не только в России, но и в других странах. Например, Google поступает так в отношении американских стратегических объектов, следуя требованиям своей страны. То, что мы видим на российских онлайн-картах — это решения, принятые российскими регулирующими органами.

Ранее редакция сообщала о том, что адреса бомбоубежищ по всей России станут доступны на «Госуслугах» до конца года. В сервисе будет указано, к какому убежищу приписан каждый гражданин.