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Яндекс.Карты и 2ГИС убрали с карт некоторые объекты Новосибирска

  • 10/06/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Яндекс.Карты и 2ГИС убрали некоторые объекты с карт Новосибирска
Подобные меры приняты и в других российских городах

На онлайн-картах Новосибирска исчезли некоторые объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Яндекс.Карты и 2ГИС убрали их схематичные изображения, названия и адреса со стандартных карт. На спутниковых картах эти объекты стали неразличимыми из-за размытия.

Когда были внесены эти изменения, точно неизвестно. Один из объектов, который сейчас не виден на карте, недавно там отображался. Аналогичные меры приняты не только в Новосибирске, но и в других городах. В Москве, к примеру, онлайн-справочники скрыли больше объектов.

— Такие решения регулируются законодательством. И они принимаются компетентными органами в зависимости от необходимости, в целях обеспечения безопасности тех или иных объектов, — рассказал BFM-Новосибирск заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

По словам эксперта, это обычная практика. Так поступают не только в России, но и в других странах. Например, Google поступает так в отношении американских стратегических объектов, следуя требованиям своей страны. То, что мы видим на российских онлайн-картах — это решения, принятые российскими регулирующими органами.

Ранее редакция сообщала о том, что адреса бомбоубежищ по всей России станут доступны на «Госуслугах» до конца года. В сервисе будет указано, к какому убежищу приписан каждый гражданин.

Источник фото: Inforpo54 / Автор — Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Яндекс карта 2ГИС


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