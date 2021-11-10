Заельцовского адвоката лишили полномочий за взятку

Суд Железнодорожного района Новосибирска вынес приговор в отношении адвоката коллегии «Заельцовская» Алексея Тишкевича, ранее подозреваемого в посредничестве по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

— Тишкевич А.Н. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в сумме 4 млн рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года, — сообщают в Железнодорожном районном суде. — Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года. Дополнительное наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно. Приговор не вступил в законную силу.

Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, согласно Уголовного кодексу РФ, наказывается:

— штрафом в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового;

— либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

Отметим, что уже не первый день подряд служители Фемиды фигурируют в обвинительных приговорах о противоправных действиях с крупными суммами денег. Накануне стало известно об обвинительном приговоре в отношении бывшего руководителя управления мировых судей по Новосибирской области Виктора Чиркунова, признанного виновным в присвоении денежных средств, выделенных для закупки оргтехники и кондиционеров, в особо крупном размере. При этом, по информации обвинения, техника, несмотря на подписанные документы приемки, не была поставлена в полном объеме.