Более 13 млн флаконов физраствора поступило в оборот в регионы России

По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), на сегодняшний день в стране имеется более 85 миллионов флаконов этого лекарственного средства. Производители активно вводят препарат в гражданский оборот и поставляют его в аптечные и лечебные учреждения.
— Росздравнадзор продолжает контролировать ситуацию с лекарственным обеспечением во всех регионах страны, — сообщает служба Роспотребнадзор.
Напомним, что президента также спрашивали о способе привлечения квалифицированных специалистов в село. По его словам, для решения социальных вопросов на селе нужно повышать уровень благосостояния проживающих там людей, повышать уровень их дохода.
В середине декабря новосибирские медики сообщали, что накануне Нового года в Новосибирске вновь возник дефицит физраствора. Он входит в состав многих капельниц, в том числе при выводе из запоя.
Ранее редакция сообщала о том, что Владимира Путина спросили, когда все россияне будут есть черную икру. Но ответ в прямом эфире не прозвучал.
Источник фото: Freepik / Автор – azerbaijan_stockers
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