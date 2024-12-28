Более 13 млн флаконов физраствора поступило в оборот в регионы России

Росздравнадзор сообщил о том, что за десять дней в оборот на территории России было введено 13 миллионов флаконов физиологического раствора. Этот шаг был предпринят после того, как во время прямой линии президенту Владимиру Путину были высказаны жалобы на нехватку данного препарата.

По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), на сегодняшний день в стране имеется более 85 миллионов флаконов этого лекарственного средства. Производители активно вводят препарат в гражданский оборот и поставляют его в аптечные и лечебные учреждения.

— Росздравнадзор продолжает контролировать ситуацию с лекарственным обеспечением во всех регионах страны, — сообщает служба Роспотребнадзор.

Напомним, что президента также спрашивали о способе привлечения квалифицированных специалистов в село. По его словам, для решения социальных вопросов на селе нужно повышать уровень благосостояния проживающих там людей, повышать уровень их дохода.

В середине декабря новосибирские медики сообщали, что накануне Нового года в Новосибирске вновь возник дефицит физраствора. Он входит в состав многих капельниц, в том числе при выводе из запоя.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимира Путина спросили, когда все россияне будут есть черную икру. Но ответ в прямом эфире не прозвучал.