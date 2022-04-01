Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России

— Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях [против РФ], и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины, — цитирует Зурабишвили агентство ТАСС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что республика не планирует вводить санкции против РФ. Позже Национальный банк республики сообщил, что принял решение лишить грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку, а портфель обслуживания юридических лиц – «Либерти банку».

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел в отношении нее масштабные санкции.