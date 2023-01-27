Товарный знак «Стиллайн» выкупил металлотрейдер

ООО «Феррум-Сиб» выкупил на торгах товарный знак ООО СМЦ «Стиллайн» за 87,8 тыс рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий «Стиллайна» Айдар Шамсиев на сайте раскрытия информации.

Официальная торговая марка «Стиллайн сервисный металлоцентр» с идентификационным номером 736185 зарегистрирована 22 ноября 2019 года. Исключительное право на торговую марку действует до 4 февраля 2029 года. Регистрация права на товарный знак и знак обслуживания носит территориальный характер, то есть право на охрану своего товарного знака юридические лица и индивидуальные предприниматели получают только в тех странах, в которых они получили свидетельство о регистрации своего товарного знака в соответствующих регистрационных органах. Правообладатель товарного знака может контролировать не любое использование своего товарного знака, а лишь использование его в гражданском обороте: на товарах и этикетках, в документации, в доменном имени и т.д.

ООО «ФЕРРУМ» работает на рынке металлопроката более 20 лет и относится к числу крупных металлотрейдеров осуществляющих производство, поставки и сбыт металлопродукции на рынке РФ, говорится на сайте компании. Группа «Феррум» представлена в 9 городах Сибири, Дальнего Востока и Урала. Является членом Российского союза поставщиков металлопродукции. Общая производительность до 30 000 тонн в месяц.

Напомним, решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2021 года Сервисный металлоцентр «Стиллайн» был признан несостоятельным (банкротом), в отношении компании было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника назначен Айдар Шамсиев.

В середине января новосибирское АО «Сибпроектлеспром» приобрело на торгах 65,39 тыс. обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс». Аукцион прошел в ходе процедуры банкротства владельца акций — ООО СМЦ «Стиллайн».

В ноябре 2022 года прошли торги по продаже имущества «Стиллайна»: земельного участка (25,5 тыс. кв. м), корпуса обдирки (11,5 тыс. кв. м), станков, оборудование, производственных линий, и т.д. Стартовая цена торгов составляла 707,8 млн руб. Аукцион выиграла московская компания АО «Металлсервис», предложившая за лот 1,17 млрд руб. Арбитражный суд отказал владельцу СМЦ «Стиллайн» Николаю Степакину признать эту сделку недействительной.

Ранее редакция сообщала о том, что на территории «Тяжстанкогидропресса» могут создать промышленный парк.