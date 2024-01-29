«Явно неадекват»: абсолютно голый мужчина покатался в лифте в Новосибирске

Жители дома 225 на улице Кирова были неприятно удивлены, когда камера в лифте показала им голого мужчину, разъезжающего на лифте.

― Какая-то жесть произошла вчера вечером в доме 225 по улице Кирова, ― говорится в сообщении паблика «Октябрьский район | Новосибирск» в Вконтакте.

На скриншотах с видео можно заметить, как голый мужчина заходит в лифт на 14 этаже и спускается до 10. Также по словам автора поста, нарушитель по пути справляя большую нужду. А после всех своих дел ушел неуверенной походкой.

Ранее редакция сообщала о том, что охранник попрошайки на Хилокской набросился на сибирячку из-за съемки видео.