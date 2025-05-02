YouTube стал доступен без VPN у части жителей Новосибирска

Новосибирские пользователи сообщают о полноценном восстановлении доступа к YouTube без использования VPN-сервисов. Горожане отмечают стабильную работу видеохостинга на всех устройствах — от Smart TV до компьютеров. Однако некоторым доступ к платформе есть только на мобильных телефонах.

— Со вчерашнего дня смотрю видео на YouTube в телефоне, интернет от мобильного оператора. А вот с ноутбука зайти в видеохостинг не удаётся. Долгое время не могла попасть сюда, чтобы посмотреть ролики по любимой кулинарной тематике, а сейчас прям душа поёт, — поделилась с Infopro54 жительница левобережья Анна.

Напомним, в середине ноября прошлого года YouTube уже возобновлял работу видеохостинг на 100% был доступен клиентам «Билайна», «Т2», «Мегафона», МТС и «Ростелекома». Как отмечали новосибирцы, попасть на платформу не удавалось лишь тем, кто пытался войти по Wi-Fi.

Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом 2024 года — видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах. Роскомнадзор объяснил блокировку YouTube «многочисленными нарушениями» со стороны платформы и её антироссийской политикой. Ведомство указывало на контент, который нарушает российские законы и угрожает национальной безопасности страны.

В октябре 2024 года российский суд оштрафовал Google на символическую сумму в 2 ундециллиона рублей за ограничения доступа к российским государственным медиа на YouTube.

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