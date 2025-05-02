В майские праздники в Новосибирске за поджигателями будут следить беспилотники

В период майских праздников в Новосибирске определены маршруты патрулирования, где будет проходить активный мониторинг территорий и с воздуха, и пешим порядком. Следить за порядком будут при помощи беспилотников.

— С воздуха видно наличие природных пожаров и их ориентировочная площадь. Беспилотники могут обнаружить поджигателей, кто целенаправленно уничтожает сухую траву, и нарушителей пожарной безопасности. Это оказывает значительную помощь инспекторам Государственного пожарного надзора. Во время особого противопожарного режима разведение открытого огня строго запрещено, — сообщили в областном ГУ МЧС.

Информация о нарушениях, зафиксированных на аэрофотоснимках, будет оперативно передаваться местным администрациям, в ЕДДС и в ЦУКС МЧС России для принятия мер по их устранению.

Напомним, особый противопожарный режим в Новосибирской области начали вводить с 15 апреля. В зоне риска находятся 1400 населённых пунктов. Среди наиболее «горимых» районов оказались Куйбышевский, Убинский, Венгеровский, Каргат, Чулым.

План тушения ландшафтных пожаров утверждён губернатором региона Андреем Травниковым. В состав патрульных групп входят более 1900 человек. Это люди, которые будут выявлять пожары и заниматься их тушением. На вооружении у них более 1500 единиц техники, оснащённых семью тысячами различных видов пожарно-технического вооружения.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит новые беспилотники для мониторинга лесных пожаров.