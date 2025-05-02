Мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента со стрельбой, которую устроил мигрант в Новосибирске. По данным ведомства, конфликт произошёл между иностранными специалистами около одного из круглосуточных магазинов на улице Высоцкого. Гости из Средней Азии устроили словесную перепалку, после чего один из них достал «железный аргумент» в виде огнестрельного оружия и начал палить по оппонентам.
Информации о пострадавших нет, однако, ЧП заинтересовались в правоохранительных органах.
— По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка по статье «Хулиганство». Председатель СК России поручил руководителю регионального СК Долгалеву возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о результатах его расследования, — говорится в сообщение российского ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Ранее редакция сообщала о том, что бывший глава узбекской диаспоры открыто заявил о необходимости замены русской культуры узбекской, при этом назвав последнюю «незаменимой». Он отметил, что его народ уже успешно ведёт «экспансию» в России, цель которой замещение коренного населения выходцами из Средней Азии.
Источник фото: Infopro54
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