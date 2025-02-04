Юбилейный турнир Локоволей прошел в Новосибирске

Суперфиналы турнира «Локоволей-2024» для юношей и девушек 2008-2009 годов рождения состоялись в Новосибирске в начале февраля. Международный волейбольный турнир РЖД был традиционно поддержан Сбербанком.
В соревнованиях, которые проводились в Локомотив Арене, участвовали команды из девяти российских регионов, а также сборные из Монголии, Казахстана и Беларуси. Данный турнир стал юбилейным — 15-м по счету, а суперфиналы в 2025 вернулись в Новосибирск, где всё и началось в 2010 году.
Среди девушек первенствовала команда из Беларуси, а юноши из Казани одержали победу в финале, обыграв в напряжённом поединке новосибирских хозяев площадки в трёх партиях.
Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера, отметил:
— Поддержка спорта является частью нашей стратегии как человекоцентричной компании. Мы активно проводим свои соревнования и поддерживаем в этом наших партнёров. Волейбол — один из наиболее популярных видов спорта в нашем регионе. Я рад, что мы смогли внести вклад в организацию этих соревнований.
Фото: телеграм-канал Локомотив Арена
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