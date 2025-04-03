Юлия Шевченко: С рынка недвижимости ушли импульсивные покупки

Директор по развитию компании «Новый мир» Юлия Шевченко оценила ситуацию на рынке недвижимости, новые вызовы, с которыми столкнулись девелоперы, а также рассказала, как изменились предпочтения клиентов:

— На фоне снижения активности в строительной сфере мы наблюдаем очень важный для рынка тренд — покупатели более осознанно подходят к выбору недвижимости, отходят от импульсивных покупок, в большей степени обращая внимание на долгосрочный инвестиционный потенциал недвижимости. Для высокого сегмента это плюс, так как в нынешней экономической ситуации спрос в этой нише рынка устойчивее из-за высокой ликвидности объектов.

Мы наблюдаем несколько ключевых факторов, формирующих сегодняшнюю динамику на рынке недвижимости:

Изменение инвестиционных стратегий покупателей. Раньше значительная часть бизнес-класса приобреталась на ранних этапах строительства, сейчас клиенты чаще предпочитают выбирать объекты на высокой стадии готовности и готовое жилье.

Раньше значительная часть бизнес-класса приобреталась на ранних этапах строительства, сейчас клиенты чаще предпочитают выбирать объекты на высокой стадии готовности и готовое жилье. Рост требований к качеству и инфраструктуре. В условиях, когда люди принимают решения более взвешенно, на первый план выходит качество среды: архитектура, благоустройство, уровень квартирографии. Сейчас важно предлагать продукт с высокой пользовательской ценностью.

В условиях, когда люди принимают решения более взвешенно, на первый план выходит качество среды: архитектура, благоустройство, уровень квартирографии. Сейчас важно предлагать продукт с высокой пользовательской ценностью. Снижение темпов вывода новых проектов. Многие компании занимают выжидательную позицию, что может привести к будущему дефициту качественного предложения. Мы продолжаем развитие жилых комплексов и делаем особый акцент на детальной проработке концепции, тщательном выборе исполнителей и высоком уровне материалов. Таким образом наш сегмент чувствует изменения, при этом спрос остается стабильным, и мы знаем, что предложить избирательным клиентам. Сегодняшняя ситуация на рынке требует от девелоперов еще большей прозрачности, гибкости и ориентированности на долгосрочные ценности.

Сегодня рынок таков, что, выбирая квартиру, клиент в первую очередь руководствуется репутацией девелопера. В настоящее время доверие и репутация становятся ключевым активами. Покупатели смотрят на историю компании, ее реализованные проекты и принимают решение в пользу того, кто уже подтвердил качественный подход на деле, кто подтверждал свою экспертность в реализации продукта на протяжении всех предыдущих лет. И когда доверие уже сформировано, оно становится мощным фактором стабильности.

В 2025 году мы прогнозируем умеренный рост цены квадратного метра, при этом его темпы будут ниже, чем в предыдущие годы. Производители строительных материалов нашли баланс в цепочках поставок, а конкуренция заставляет их искать способы удержания стоимости.

В целом рынок строительных материалов сегодня проходит этап активной трансформации. Мы видим, что появляются новые тренды, которые девелоперы встраивают в свою деятельность.

Спрос на качественные материалы сохраняется , при этом структура этого спроса изменилась . Например, наша компания делает выбор в пользу проверенных поставщиков, так как изменения в отрасли повышают требования к надежности партнеров. Мы постоянно анализируем качество продукции российских производителей, выбирая поставщиков, готовых к непрерывной работе над качеством.

, при этом . Например, наша компания делает выбор в пользу проверенных поставщиков, так как изменения в отрасли повышают требования к надежности партнеров. Мы постоянно анализируем качество продукции российских производителей, выбирая поставщиков, готовых к непрерывной работе над качеством. Растет внимание к энергоэффективности и долговечности строительных материалов . Высокая себестоимость строительства требует инвестиций в материалы, которые обеспечат минимальные затраты на эксплуатацию будущего жилья.

. Высокая себестоимость строительства требует инвестиций в материалы, которые обеспечат минимальные затраты на эксплуатацию будущего жилья. Импортозамещение и рост доли российских производителей . Это направление быстро развивается, и качество продукции отечественных компаний за последние годы значительно выросло.

. Это направление быстро развивается, и качество продукции отечественных компаний за последние годы значительно выросло. Рост цен на сырье и логистику. Это заметно сказывается на всей цепочке поставок. Выходом из ситуации является выстраивание грамотной логистики и поиск путей балансировки цен без ущерба для качества. Например, мы заключаем долгосрочные контракты с ключевыми поставщиками, что позволяет минимизировать рост стоимости.

Сегодня мы видим, что производители вкладываются в технологии, работают с сырьем и выводят на рынок достойные продукты. Мы благодарим отечественных производителей за их усилия. В какой-то части мы уже можем использоваться премиальные отечественные материалы, соответствующие высоким стандартам.