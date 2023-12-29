Юная сибирячка получила планшет на Новый год от главного полицейского в НСО

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области сделал сюрприз 15-летней Веронике из Коченевского района в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Девочка загадала подарок — сюрприз, и ее мама оставила пожелание на сайте Всероссийской благотворительной акции.

Вероника очень творческий человек, она много рисует на холсте карандашами и красками. А так же рисует в графических программах. Еще подросток монтирует видео, придумывает контент для социальных сетей, которые ведёт, делает авторские портреты.

Девочка не догадывалась, что в этом году Дедом Морозом станет начальник регионального полицейского ведомства генерал–лейтенант полиции Андрей Кульков.

— В Новый год желания должны обязательно исполняться. Особенно детей, которые верят в чудо, волшебство и целый год ждут этот праздник, — рассказал Андрей Кульков.

Без подарков не остались мама и сестра Вероники — главный полицейский вручил им цветы.

Благотворительный проект стартует ежегодно в преддверии новогодних праздников и делает счастливее тысячи детей с ограничениями здоровья и из малообеспеченных семей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский метрополитен исполнил новогоднее желание 4-летней Жени из города Обь и подарил ей велосипед.