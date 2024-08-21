Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

От будущего урожая во многом зависит, получат ли животноводческие площадки агрохолдинга качественные корма. А чтобы защитить посевы от болезней, сорняков и вредителей, на предприятии применяют новейшие технологии. Об этом рассказал Геннадий Шевнин, заместитель директора по растениеводству.

Летучие защитники полей

Обработка десятков тысяч гектаров посевов, причем в сжатые сроки — дело непростое. В том числе и для этих целей на Кудряшовском расширили парк современной техники.

Так, среди приобретений — три новеньких опрыскивателя «Барс», они уже подтвердили свою эффективность на полях. Машины не уступают иностранным аналогам по функционалу, при этом просты в обслуживании и управлении.

Кроме серьезного обновления наземной техники, в этом году запущен эксперимент по использованию агродронов и дельтапланов для обработки полей. Сейчас на предприятии применяют четыре беспилотных летательных аппарата двух типов: один — для распыления средств защиты, другой — для распознавания сорняков.

Дроны с компьютерным зрением определяют не только частоту сорной растительности, но и ее вид, а специальная нейросеть, с которой связаны аппараты, выдает рекомендации, какими средствами и как лучше обрабатывать посевы. Получив эти данные, в работу включаются дроны-опрыскиватели и наземная техника.

— Перед применением дроны проходили тестирование, они подтвердили свою надежность. Сами летательные аппараты — импортного производства, а вот программное обеспечение — отечественное, основано на передовых разработках компании «АссистАгро», — рассказывает Геннадий Шевнин.

Искусственный интеллект меняет подход к обработке полей

Опыт работы дронов обобщает искусственный интеллект, учитывая как успехи, так и недостатки. По результатам применения новой техники будут сделаны выводы и в ее алгоритмы внесут необходимые изменения. Важно, что искусственный интеллект позволяет постоянно вносить улучшения, повышающие эффективность техники.

Преимущество использования летательных аппаратов по сравнению с наземными машинами — это площадь обрабатываемой территории и оптимальный расход препаратов. Учитывая это, в Кудряшовском свинокомплексе решили не ограничиваться экспериментом с дронами, а привлекли к сельскохозяйственным работам еще и дельтапланы.

Охват территории получается больше, при этом работа аппарата находится под непосредственным управлением человека, что позволяет оперативно вносить изменения в процесс обработки.

Всевидящее око следит за техникой

На Кудряшовском свинокомплексе активно внедряются современные технологии для улучшения работы наземной техники. Использование системы ГЛОНАСС позволяет не только отслеживать положение техники, но и значительно оптимизировать рабочие процессы.

По словам Геннадия Шевнина, каждая единица техники оборудована датчиками, которые контролируют уровень топлива и обеспечивают безопасность. Машинисты активируют личные пропуски, что позволяет системе автоматически распределять задачи и направлять работников на нужные участки. Это экономит время и ресурсы, что в условиях современного агробизнеса крайне важно.

Будущее — за технологиями, а «Сибагро» активно движется вперед.