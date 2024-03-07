Юные инспекторы поздравили автоледи с 8 Марта в Новосибирске

Юные инспекторы движения (ЮИД) поздравили женщин-водителей с 8 Марта на новосибирских дорогах.
— Ребята из отряда ЮИД школы № 196, и воспитанники дошкольного отделения поздравили автоледи с наступающим Международным женским днем, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Также в акции участвовали активисты из добровольной народной дружины «Кировка». Многим автоледи были подарены цветы и открытки, которые создали участники собственными руками. Не забыли дети напомнить о важности соблюдения ПДД.
Виновницы торжества с удовольствием принимали подарки и пообещали ребятам соблюдать все правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала, что штормовое предупреждение на праздничные дни объявили в Новосибирской области.
Фото с сайта МВД по Новосибирской области
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