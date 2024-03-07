Выращивать орхидеи будет тепличный комплекс в Новосибирске

Тепличный комбинат «Новосибирский» (входит в ГК «Горкунов») начинает реализацию проекта по выращиванию орхидеи Фаленопсис. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор предприятия Иван Сорокин.

— Производство орхидей — технологически сложный процесс. Для запуска производства в 2026 году, мы в этом году начинаем работать над созданием лаборатории микроклонального размножения, — уточнил он.

По его словам, под орхидеи будет отведено 7 га: около 4 га реконструированы из-под овощей и еще 3 га пристроены.

В 2023 году Тепличный комбинат «Новосибирский» вырастил 14 млн роз на срез, увеличив производство цветов на 2 млн. В планах предприятия на 2024 год вырастить 17 млн, а в 2025 году — 20 млн роз. На сегодняшний день в «Новосибирском» выращивается 29 сортов роз, которые отличаются по цвету, форме бутонов и другим качествам.

— К концу года планируется довести объем по производству горшечной розы до 2,7 млн. К 2025 году производительность роз увеличится до 20 млн на срезе и до 3,2 млн горшечных роз, — рассказал он.

Напомним, Группа компаний «Горкунов» Бориса Горкунова развивает в регионе такие комбинаты, как «Толмачевский», «Обской» и «Новосибирский». Тепличный комбинат «Новосибирский» вводился в эксплуатацию в три этапа с 2010 по 2012 год. С мая по сентябрь 2020 года предприятием реализована первая очередь инвестиционного проекта по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Первый выпуск продукции состоялся в ноябре 2020 года. В период с мая по октябрь 2021 года проведен второй этап реконструкции теплиц с увеличением площади, отведенной под выращивание роз до 4 га. Объем производства цветов в 2021 году составил 6,8 млн шт.

В декабре 2020 года Борис Горкунов сообщал о планах выращивать на комбинате хризантемы, потом герберы, потом — горшечные цветы. Он предупреждал, что в течение пяти лет в ходе планомерной реконструкции всех теплиц ТК «Новосибирский» (общей площадью 16 га) тепличный комплекс планируют перепрофилировать с производства овощей на производство цветов. В ближайших планах — запуск автоматическом линии по производству горшечной розы.

Ранее редакция сообщала, что тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы.