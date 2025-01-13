«Спецавтохозяйству» в Новосибирске выставили иск на 62 млн рублей

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области подало исковое заявление в арбитражный суд о взыскании с МУП «Спецавтохозяйство» («МУП «САХ») 61,7 млн руб. Из картотеки арбитражных дел следует, что ответчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства. Заявление пока не принято к производству.

По данным редакции Infopro54, речь идет о неисполнении обязательств по концессии на строительство двух комплексов по переработке отходов. Оно было расторгнуто в мае 2022 года.

Стоит отметить, что это уже не первый иск, который МинЖКХ подает в арбитраж к МУП «САХ».

В июле 2024 года министерство потребовало взыскать с регоператора более 16,3 млн рублей неустойки по соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона от 31 января 2024 года. Очередное заседание по нему состоится в январе 2025 года.

В конце ноября в Арбитражный суд поступило еще два иска на общую сумму более 52,6 млн рублей — 32,6 млн рублей пени за невыполнение обязательства, предусмотренного соглашением об организации деятельности по обращению с ТБО и штрафа в размере 19 млн рублей. Заседания по этим делам назначены на середину января.

Кроме того, судом рассматриваются два иска к МУП «Спецавтохозяйство», истцом по которым выступает арендодатель транспорта АО «Энергосила» (г. Москва). Компания требует вернуть арендованное имущество на сумму более 67,6 млн рублей (36,1 млн рублей и 31,5 млн рублей соответственно).

«Спецавтохозяйство» в настоящее время проходит процедуру преобразования из муниципального предприятия в акционерное общество. Уставный капитал АО составит 415,9 млн рублей. Собственником предприятия останется город Новосибирск. Судя по документам, опубликованным в решении о приватизации, краткосрочная кредиторская задолженность МУП «Спецавтохозяйство» составляет 721 млн рублей, в том числе 562 млн приходятся на расчеты с подрядчиками.

Ранее редакция сообщала, что в квитанции новосибирцев по ЖКХ планируют добавить еще одну услугу. Региональных операторов предлагают обязать создавать и содержать контейнерные площадки для мусора.