За 3 месяца цены на уголь выросли более чем на 60%

— Наша компания подписала договор на поставку угля в муниципальные учреждения Тогучинского района Новосибирской области. Цены на топливо по контрактам были рассчитаны перед началом отопительного сезона. Но за последние 3 месяца стоимость угля выросла более чем на 60%, — сообщил на встрече с уполномоченным по делам предпринимателей при президенте РФ в Новосибирске член новосибирского реготделения «Опоры России», член «Партии Роста», исполнительный директор ООО «Иммокор Сибирь» Роман Шевгеня.

— Из-за резкого роста цен мы не укладываемся в контракты. И если сейчас на улице еще сохраняются довольно высокие температуры, то с их понижением объем потребления угля резко вырастет. Ситуация очень острая, так как поставщики не исключают расторжения контрактов, то есть муниципальные учреждения, в том числе школы, детсады, больницы, в холода могут остаться без тепла, — добавил предприниматель. — Сейчас мы не прекращаем договоры, поставляем уголь себе в убыток. Пытаемся разговаривать с руководителями МУПов, но они ссылаются на МинЖКХ, который не хочет пересматривать прописанные в контрактах цены.

Он также отметил, что на рост цен повлияла не только ситуация с топливом на мировых рынках, но и дефицит вагонов для транспортировки угля. В результате сейчас многие поставщики вынуждены везти в районы уголь не железнодорожным, а автомобильным транспортом, что приводит к дополнительному росту затрат на перевозку. По его словам, в схожей ситуации оказались все поставщики угля не только в Новосибирской области, но и в других регионах Сибири.

Он обратился к бизнес-омбудсмену с просьбой: помочь прийти к компромиссу с госзаказчиками, чтобы решить ситуацию с резким ростом цен.

— С точки зрения подрядной организации в госконтрактах есть процедура, когда вы можете доказать, что цены выросли, и поэтому вы не укладываетесь в цифры, прописанные в контракте, — отметил Борис Титов. — С точки зрения коммерческих отношений риски нужно хеджировать. Хотя в России это сделать достаточно сложно.

В комментарии Infopro54 Роман Шевгеня добавил, что запрашивал данные по подтверждению роста цен на уголь в ТПП РФ.

— Я не помню такой резкой индексации. В 2015 году мы наблюдали рост, но всего на 500 рублей за тонну, в 2021 году за 3 месяца — на 1000 рублей. Если в июне цена на рядовой уголь с НДС составляла 1080 рублей, то сейчас — 1900 рублей плюс доставка. В итоге получается рыночная цена 3600 рублей за тонну, — говорит предприниматель. — Угольщики поднимают цены, так как у них есть альтернативный рынок по продаже угля — экспорт. У муниципальных учреждений цены и тарифы согласованы в МинЖКХ, которое не хочет их пересматривать. В то же время руководители МУПов говорят, что сборы за теплую воду и отопление у них остались на уровне 2020 года, а закуп тепла и теплокалорий увеличился, так как увеличилась стоимость угля. Особенно в сложной ситуации оказались МУПы, заключившие договоры не по фиксированным ценам. Но больнее всего эта «вилка» бьет по бизнесу.

По словам собеседника редакции, сегодня на уровне руководства регионов необходимо проработать вопрос по выходу из сложившейся ситуации, чтобы в морозы МУПы не остались без угля. Кроме того, на уровне федерации необходимо продумать тему по регулированию экспорта и цен на уголь на внутреннем рынке.

— Должны включаться механизмы ФАС, других контролирующих органов, которые мониторят деятельность угольщиков, РЖД, и т. д., но они не работают, — подчеркивает Роман Шевгеня. — Нам говорят: вы занимаетесь бизнесом — должны просчитывать все риски. Но тот форс-мажор, который мы видим сейчас, просчитать было нереально. Мы просто предлагаем: давайте решать проблему сейчас, пока есть пространство для маневра, а не в авральном режиме, когда уже кто-то замерзнет!

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил корреспонденту Infopro54, что все договоры по поставкам угля для коммунально-бытовых нужд в регионе заключены, цены по поставкам — в соответствии с этими договорами, не менялись.

— Безусловно, мы видим то, что сейчас происходит на мировом рынке, в Европе — цена на уголь и газ увеличивается. Но нас это пока не затронуло. Думаю, что мы это увидим при проведении новых конкурсных процедур, — говорит Семка.

Он добавил, что у муниципалитетов региона в основном договоры заключены с ООО «Новосибирская топливная корпорация» (входит в АО «Кузбасская топливная компания»). Поставками в область также занимаются АО «Русский уголь», АО УК «Кузбассразрезуголь».

— Кто и как будет расторгать договоры, какой в этом смысл — я не понимаю. Никто из поставщиков заключенные контракты не расторг и не будет расторгать, потому что они имеют силу закона, — подчеркнул Сергей Семка.

Редакция Infopro54 отправила запросы на комментарий крупнейшим поставщикам угля в регион. На момент публикации материала ответы не пришли.

По данным Новосибирскстата, стоимость тонны рядового бурого угля в июле в регионе составляла 1734 рубля (данные по августу и сентябрю не указаны), иного угля (за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого) — 2331 рубль, в сентябре — 2371 рубль. Судя по тендерам на поставку угля, которые сейчас находятся в процессе сбора заявок, за тонну каменного угля заказчики предлагают на старте торгов 3400-3900 рублей. При этом, по данным МинЖКХ Новосибирской области, просроченная задолженность коммунальных предприятий региона за уголь на 28 октября составляет 437 млн рублей.

Напомним, в начале этой недели жители Омской области стали жаловаться на холод в квартирах, школах и детских садах из-за дефицита угля. Местные СМИ сообщили, что поставщики пытаются расторгнуть контракты на поставку топлива из-за ситуации на рынке — тонна угля подорожала с 2000 до 5000 рублей. В Минэнерго Омской области говорят, что приходится пересматривать договоры с поставщиками из-за скачка цен на топливо. Сегодня барнаульские СМИ также сообщили, что отопительный сезон для некоторых районов Алтайского края может оказаться под угрозой срыва — тоже из-за роста цен на уголь. В регионе стоимость тонны угля доходит до 4000 рублей.