Суд по возможному пересмотру тарифов на тепло состоится 24 сентября

Вопрос о возможном пересмотре тарифов на тепло дошел до регионального парламента. На прошедшем 11 сентября комитете по строительству и ЖКХ директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков привел цифры, обосновывающие необходимость повышения тарифов. Так, он напомнил, что в 2019 году компания провела ремонтные работы на сумму 720 млн рублей, из них на 270 млн потрачены на ремонт магистральных теплосетей. Это 5 км в однотрубном исполнении или менее 0,5% от общей протяженности сетей города.

— Сейчас мы начинаем планирование ремонтной кампании на 2020 год. По магистральным сетям план работ нужно сверстать до ноября, но для этого мы должны понимать источники финансирования работ, — пояснил Колмаков. — Пока мы запланировали отремонтировать 9 км сетей, из них 6 км внутриквартальных и 3 км магистральных (1,5%). На это необходимы 850 млн рублей. Из них только 400 млн заложены в тарифах.

Колмаков напомнил, что в декабре прошлого года СГК сразу не согласилась с тарифами, установленными департаментом по тарифам. Директор по тарифообразованию компании также предупредила — энергетики будут обращаться в ФАС, что и было сделано. Результатом рассмотрения стало решение ФАС, вынесенное 31 мая 2019 года.

Андрей Колмаков в очередной раз напомнил, что СГК уже почти два года предлагает Новосибирску и трем городам области перейти на модель досрочного тарифного регулирования — альтернативную котельную. Компании это даст гарантированные и понятные цены на 10 лет вперед, а в ответ энергетики готовы инвестировать в модернизацию теплосистемы 50 млрд рублей. Это позволит избежать ежегодной тарифной лихорадки.

— Я тоже живу в Новосибирске, лоббирую его интересы и вижу, что в приоритетах инвестирования у СГК город находится на последнем месте. Для сравнения, в Барнауле, который перешел на альтернативную котельную, в теплосистему в 2019-м вложен 1,2 млрд рублей, что позволило отремонтировать 30 км сетей. Сравните с ситуацией в Новосибирске, — обратился он к депутатам.

Директор департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров пояснил, что в мае ФАС России частично удовлетворил требования АО «Сибэко» (входит в ООО СГК) и постановил, что в составе необходимой валовой выручки компании в 2019 году необходимо дополнительно учесть 202 млн рублей, отметив, что первоначально речь шла о 1,07 млрд. Департамент должен был выполнить это предписание до 1 июля 2019 года.

Так как речь идет о повышении тарифов для населения, информация, озвученная директором филиала СГК, вызвала негативную реакцию у ряда депутатов. Так, Олег Сметанин в очередной раз поинтересовался, куда ушли заложенные в тарифах деньги на ремонт, которые платили жители области с 2002 года, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов на сетях города произошло 3,5 тысячи аварий. Впрочем, председатель комитета Евгений Покровский прокомментировал, что на этот вопрос ответят люди, которые уже находятся «в местах не столь отдаленных».

Более негативно на аргументы энергетиков отреагировали руководители регионального парламента. Спикер заксобрания Андрей Шимкив прямо заявил:

— Вы, наверное, перепутали, зачем пришли. Вопрос стоит о повышении этого года, а вы уже решили на 10 лет вперед сейчас расписать. Вы не туда пошли. Сегодня вопрос стоял — обсудить последнее повышение. Давайте дождемся решения суда и будем принимать решение.

Первый вице-спикер Андрей Панферов добавил, что на встречах с избирателями одним из самых частных вопросов является вопрос о том, зачем принималось постановление правительства РФ о предельных тарифах, если постоянно идет их коррекция.

— Постоянно спрашивают: «На каком основании мы будем содержать сети, о которых говорят, что их будут ремонтировать в далеком будущем?» У меня к вам большая просьба. Если вы в таком ключе будете тут выступать, то у комитета появится желание вас разложить на молекулы. После этого, когда будет предметный разговор, вы больше сюда не придете. Будет поставлен вопрос о вашей дееспособности как руководителя, — предупредил Панферов. — Я вас очень прошу, когда вы принимаете такие решения (подаете в суд вразрез с политикой департамента по тарифам), сначала подумайте о том, что вы придете сюда и будете держать ответ.

В итоге Евгений Покровский вынес предложение — дождаться заседания суда 24 сентября, чтобы понять, кто был прав: ФАС или правительство. Во время пресс-подхода, отвечая на вопрос журналистов «За кого комитет: за справедливость или за избирателей?» Евгений Покровский ответил:

— Сегодня во всей этой политической ипостаси для любого члена заксобрания партия — это его избиратели. Все депутаты заксобрания больше прислушиваются к своим избирателям.

Как сообщил в комментарии редакции InfoPro54 Андрей Колмаков, ему бы не хотелось комментировать реакцию депутатов Законодательного собрания, так как его задача: ответить на возникшие вопросы относительно тарифа на тепло.

— Я пояснил, почему в этом году потребовалось вложить в ремонты почти вдвое больше, чем прошлым летом, каковы потребности на перспективу, — подчеркнул Колмаков. — Как руководитель компании, которая отвечает за теплоснабжение города-миллионника, я не могу не говорить о надежности системы и наиболее оптимальном, на мой взгляд, решении — долгосрочном тарифном регулировании, которое позволит вкладывать средства в теплосети и уйти от тарифной лихорадки. А компания получит возможность планировать долгосрочную инвестиционную программу. Мы, как эксперты, предлагаем варианты выхода из сложившейся ситуации, но решение все равно за властью. Уверен, что еще будет возможность провести конструктивное обсуждение этого вопроса.

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