За 9 месяцев сибиряки более 500 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество

В основном граждане жаловались на то, что мошенники различными способами выманивали у людей персональные данные, данные банковских карт, коды подтверждения из СМС, оформляли на них кредиты в банках или займы в микрофинансовых организациях, сообщили в пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— Большинство мошеннических схем основаны на социальной инженерии. Человеку обещают «золотые горы» или, наоборот, внушают страх все потерять. Например, может прийти СМС о том, что кто-то пытается оформить на человека кредит. Затем звонят уже от имени службы безопасности банка и просят назвать код, чтобы якобы отменить заём, —говорится в сообщении.

По факту этот код может подтверждать операцию списания или же дать доступ в личный кабинет, где мошенники могут похитить деньги со всех счетов клиента.

— Важно помнить, что, если в ходе разговора от вас требуют сообщить персональные данные, данные банковской карты либо код подтверждения из СМС, этот разговор необходимо прекратить. Вы можете самостоятельно обратиться в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты для выяснения всех обстоятельств, — отметил Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

За 9 месяцев текущего года жители Новосибирской области 128 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество — самый высокий показатель по Сибири. В 103 случаях речь шла о банковских кредитах, которые мошенники оформили с помощью полученных у людей персональных данных. В остальных жалобах описаны ситуации, когда злоумышленники брали онлайн-микрозаймы. В итоге люди оставались должны финансовым организациям и были вынуждены выплачивать долги, которые они не брали.