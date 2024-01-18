Бригады АО «РЭС» контролируют нагрузку на электросети

При отсутствии центрального отопления новосибирцы вынуждены были использовать электроотопительные приборы, что привело к резкому росту нагрузки на электрические сети.

На одной из трансформаторных подстанций специалисты АО «РЭС» зафиксировали трехкратный рост потребляемой мощности. Из-за массового включения обогревателей нагрузка на сеть превысила 142%, что привело к выходу из строя одного из трансформаторов на подстанции. Это повреждение стало причиной аварийного отключения электроснабжения нескольких многоквартирных домов (МКД) на пр. К. Маркса (17,19,25,27,29). В итоге, люди остались не только без отопления, но и без электричества, которое позволяло хоть как-то согреть квартиры.

На место сразу же вечером 17 января выехали бригады филиала «Новосибирские городские электрические сети». Энергетики определили масштаб повреждения и приняли решение о замене трансформатора. Чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей, специалисты привлекли резервные источники электроснабжения. Благодаря им удалось подключить МКД уже в 01:10 18 января, а к полудню сегодняшнего дня работы по замене трансформатора были завершены и полностью восстановлена нормальная схема электроснабжения на данном участке.

Сейчас на левом берегу Новосибирска, где все еще сохраняется сложная ситуация после порыва теплотрассы, дежурят 7 бригад АО «РЭС» и около 10 единиц техники. Электроэнергетики контролируют нагрузку на подстанциях для поддержания надёжного электроснабжения в зоне отключения ГВС.

Чтобы предупредить новые аварийные отключения электроэнергии в пострадавших районах города, в компании просят потребителей сознательно отнестись к использованию электрообогревателей. Это позволит избежать перегрузки в сети и не лишиться последнего источника энергии для обогрева жилища.