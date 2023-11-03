Стали известны самые необычные и популярные имена детей в Новосибирской области

ЗАГС Новосибирской области опубликовал список самых необычных имен, которые родители выбрали для своих детей в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Рейтинг необычных имен у мальчиков возглавили: Архип и Евпатий с Лукой.

У девочек лидерам стали такие имена, как: Агафья, Алексия, Евсения.

Популярностью пользуются у мальчиков имена: Артём, Михаил, Иван. А у девочек: София, Ева, Виктория.

Напомним, что в сентября самыми распространенными именами мальчиков стали: Михаил, Александр, Артем. А у девочек: София, Ева, Варвара.

Редкие имена мальчиков: Влад, Гавриил, Гордей.

Необычные имена девочек: Алеста, Арсения, Влада.

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