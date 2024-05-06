Новосибирская область готова масштабно встретить 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

В предпраздничные и праздничные дни на территориях муниципальных районов и городских округов пройдет более полутора тысяч патриотических акций разного формата.

В прошлом месяце в регионе стартовала акция «Георгиевская ленточка». На улицах, в скверах, у метро волонтеры и бойцы студенческих отрядов раздают Георгиевские ленточки — символ Победы и памяти.

Акция «Письмо Победы»: каждый житель региона может написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны и сказать «спасибо». Для этого необходимо зайти на сайт заботаоветеранах.рф, выбрать фамилию, имя, отчество ветерана из списка и написать ему письмо.

«Окна Победы» – школьники украшают окна своего дома и классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами, посвященными Дню Победы, а также размещают фотографии своих работ в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды.

Накануне 9 мая почти в каждом районе города будет выставлен Почетный Караул в рамках сетевого проекта «Вахта Памяти», более 200 курсантов заступят на Вахты Памяти у бюстов Героев и мемориальных комплексах.

8 мая состоится церемония возложения цветов к памятнику «Раненый воин» при участии тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации и членов их семей.

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Акция «Свеча Памяти» состоится 8 мая в 22.00 часа одновременно по всей области на центральных площадках, в парках Победы, скверах. По традиции, ключевой площадкой станет Монумент Славы в Новосибирске. Мероприятие будет сопровождаться демонстрацией ключевых событий Великой Отечественной войны на пилонах Монумента.

9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А.И. Покрышкина.

В 10.00 — начало военного парада войск Новосибирского гарнизона на площади им. Ленина.

Общественная гражданская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате.

В 12.30 на Монументе Славы состоится митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню.

Ранее редакция публиковала программу мероприятий в городских парках Новосибирска 9 мая 2024.