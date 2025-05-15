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Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»

  • 15/05/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
За экстремизм задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
В основу уголовного дела легли материалы ФСБ и МВД

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в Москве 14 мая в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Как сообщили в правоохранительных органах, с задержанными ведутся следственные действия.

По данным ТАСС, в основу дела легли материалы ФСБ и МВД, а также, по некоторым данным, заключение специалистов, обнаруживших в печатной продукции признаки пропаганды ЛГБТ* (*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Причем речь идет о продукции не «Эксмо», а издательства Popcorn books. Якобы к ее распространению был причастен господин Норовяткин, которого задержали в рамках расследования и доставили на допрос к следователю СКР.

В новосибирских телеграм-каналах появилась информация, что якобы из-за задержания Норовяткина силовики также провели обыск в книжном магазине в центре Новосибирска.

— В производстве следственных органов по Новосибирской области такого уголовного дела нет, — пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе ведомства.

В группе магазина ВКонтакте в записи от 14 мая была размещена информация, что он «не работает по техническим причинам». Сегодня, 15 мая, магазин работает.

Днем 15 мая в пресс-службе издательства сообщили, что Анатолия Норовяткина отпустили из СИЗО после допроса в качестве свидетеля. Издательство «Эксмо» оказывает полное содействие следствию по уголовному делу о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ), подчеркнули в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что СК Кузбасса подтвердил возбуждение дела против замглавы Ростехнадзора. Его задержали в Алтайском крае.

Источник фото: Freepik / Автор – rawpixel.com

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ЭКСМО задержание


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