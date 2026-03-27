СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

По запросу Главного военного следственного управления суд заключил под стражу бывшего руководителя Управления Росгвардии по Новосибирской области, генерал-майора полиции в отставке Василия Шушакова, об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением группой лиц по предварительному сговору с целью личной выгоды при реализации государственного контракта, что привело к серьёзным последствиям (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В 2024 году государственные органы заключили крупный договор с ООО «СтройСиб». Компания обязалась поставить специальное сооружение для учебных и целевых стрельб из оружия. За исполнением этого контракта должен был осуществлять контроль Шушаков.

— В 2024 году Шушаков организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей, — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ проводит расследование для сбора доказательств и выявления других лиц, причастных к преступлению.

