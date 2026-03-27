СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением

По запросу Главного военного следственного управления суд заключил под стражу бывшего руководителя Управления Росгвардии по Новосибирской области, генерал-майора полиции в отставке Василия Шушакова, об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением группой лиц по предварительному сговору с целью личной выгоды при реализации государственного контракта, что привело к серьёзным последствиям (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В 2024 году государственные органы заключили крупный договор с ООО «СтройСиб». Компания обязалась поставить специальное сооружение для учебных и целевых стрельб из оружия. За исполнением этого контракта должен был осуществлять контроль Шушаков.

— В 2024 году Шушаков организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей, — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ проводит расследование для сбора доказательств и выявления других лиц, причастных к преступлению.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура запросила девять лет колонии для экс-сотрудника Росгвардии Курбанова.

Источник фото: СК России

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в лесном парке «Заельцовский бор» и дендрологическом парке. Об этом информирует региональное надзорное ведомство.

— Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение режимов особой охраны оказывал коммерческие услуги по прокату снегоходов, питбайков, эндуро-мотоциклов и квадроциклов по особо охраняемым территориям, — говорится в сообщении.

Экс-начальника управления новосибирской Росгвардии задержали следователи

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске задержан экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах. Он возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Шушаков уволился по собственному желанию, после того как в управлении начались проверки.

Ряд новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что задержание может быть связано с полигоном «Горный». Также стало известно о задержании одного из бывших заместителей Шушакова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Автор: Юлия Данилова

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Автор: Юлия Данилова

Сегодня утром площадь Маркса затянуло черным дымом. Возгорание произошло на внутреннем дворе строящегося комплекса апартаментов «Аэрон».

Судя по комментариям очевидцев, на стройке горят бытовые вагончики. На месте работает пожарный расчет.

Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Автор: Артем Рязанов

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил повторно рассмотреть иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачево. Речь идёт о требовании взыскать с ответчика 935 миллионов рублей. Информация о решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске к аэропорту служба потребовала взыскать 935 млн рублей за ущерб, нанесённый болотному массиву Толмачёвские согры. Истец утверждал, что сбросы сточных вод из аэропорта привели к загрязнению этого болотного массива. Однако суд отклонил иск, указав, что сточные воды аэропорта смешивались с отходами другого предприятия, и ответчик полностью возместил ущерб окружающей среде. Также суд не признал обоснованным расчёт вреда, представленный истцом.

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7.  От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

