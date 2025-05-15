Коммерсанты, задержанные с главой новосибирского Минпромторга, направлены в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова (на фото) и соучредителя Дмитрия Каледу. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, передает пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области. Они заключены под стражу до 12 июля 2025 года.
Постановления не вступили в законную силу.
Напомним, сегодня в СИЗО на два месяца суд отправил и министра промышленности региона Андрея Гончарова. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее в списке обвинений также фигурировало мошенничество.
По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО.
Фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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