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Коммерсанты, задержанные с главой новосибирского Минпромторга, направлены в СИЗО

  • 15/05/2025, 18:15
Автор: Юлия Данилова
Коммерсанты, задержанные с главой новосибирского Минпромторга, направлены в СИЗО
Они обвиняются в мошенничестве

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова (на фото) и соучредителя Дмитрия Каледу. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, передает пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области. Они заключены под стражу до 12 июля 2025 года.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, сегодня в СИЗО на два месяца суд отправил и министра промышленности региона Андрея Гончарова. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее в списке обвинений также фигурировало мошенничество.

По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО

Фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СВО превышение полномочий мошенничество арест


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