За год просрочка по долгам новосибирских ИП выросла в среднем на 53%

За год средний размер просроченного долга одного индивидуального предпринимателя в Новосибирской области вырос на 52,9% и составил на начало 2025 года 27,728 рублей, при размере 18,140 на начало 2024 года. За январь 23025 года он еще подрос на 4% — до 28 858 рублей.
— Средняя сумма просроченного долга индивидуального предпринимателя является маркером ухудшения платёжеспособности не только представителей малого и среднего бизнеса. Действующий ИП в текущих условиях выживания может привлекать кредиты и как ИП, и как физическое лицо, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.
Он уверен, что ситуацию не могут сгладить ни количественный прирост ИП в регионе, ни прирост портфеля.
Напомним, в 2024 году из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) были исключены 33 новосибирских ИП. Регион занят вторую строчку антирейтинга по Сибири (на первом месте Иркутская область — 35 ИП). Эксперты уверены, что в 2025 году рост должен ускорится, так как за 2024 год объём просроченных банковских кредитов индивидуальных предпринимателей в целом по стране вырос в 2 раза.
По данным ФНС, на 10 января 2025 года в Новосибирской области были зарегистрированы 89548 индивидуальных предпринимателей, из них 19 880 имеют признак «вновь созданные». За год количество ИП в области выросло более чем на 5000.
Ранее редакция сообщала, что четыре компании с долгами более одного миллиарда рублей банкротят в Новосибирске.
Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru