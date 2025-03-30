За год просрочка по долгам новосибирских ИП выросла в среднем на 53%

За год средний размер просроченного долга одного индивидуального предпринимателя в Новосибирской области вырос на 52,9% и составил на начало 2025 года 27,728 рублей, при размере 18,140 на начало 2024 года. За январь 23025 года он еще подрос на 4% — до 28 858 рублей.

— Средняя сумма просроченного долга индивидуального предпринимателя является маркером ухудшения платёжеспособности не только представителей малого и среднего бизнеса. Действующий ИП в текущих условиях выживания может привлекать кредиты и как ИП, и как физическое лицо, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Он уверен, что ситуацию не могут сгладить ни количественный прирост ИП в регионе, ни прирост портфеля.

Напомним, в 2024 году из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) были исключены 33 новосибирских ИП. Регион занят вторую строчку антирейтинга по Сибири (на первом месте Иркутская область — 35 ИП). Эксперты уверены, что в 2025 году рост должен ускорится, так как за 2024 год объём просроченных банковских кредитов индивидуальных предпринимателей в целом по стране вырос в 2 раза.

По данным ФНС, на 10 января 2025 года в Новосибирской области были зарегистрированы 89548 индивидуальных предпринимателей, из них 19 880 имеют признак «вновь созданные». За год количество ИП в области выросло более чем на 5000.

Ранее редакция сообщала, что четыре компании с долгами более одного миллиарда рублей банкротят в Новосибирске.