Четыре компании с долгами более одного миллиарда рублей банкротят в Новосибирске

В Арбитражный суд Новосибирской области чаще всего заявления о несостоятельности (банкротстве) поступают от кредиторов. В большинстве принятых к производству обращений долг перед заявителем составляет от 500 тысяч до 3 млн рублей.

— В 2024 году таких заявлений принято 294 в отношении юридических лиц и 8 052 в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей, — сообщила председатель Арбитражного суда Новосибирской области Елена Козлова изданию BFM-Новосибирск.

Кроме того, принято 213 заявлений о банкротстве юрлиц и 1090 заявлений о банкротстве физлиц и ИП в диапазоне с суммой долга от 3 млн рублей до 10 млн рублей, а в диапазоне с суммой долга свыше 10 млн рублей до 100 млн рублей — 156 и 165 заявлений соответственно.

Елена Козлова рассказала, что в региональный арбитраж в 2024 году также поступили 4 исковых заявления о банкротстве юридических лиц с суммой долга более 1 млрд рублей. такие дела в регионе рассматриваются нечасто. Их доля примерно 0,03% от всех дел о банкротстве.

По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», в 2024 году из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) были исключены 33 ИП. Регион занят вторую строчку антирейтинга по Сибири (на первом месте Иркутская область — 35 ИП). Эксперты уверены, что в 2025 году рост должен ускорится, так как за 2024 год объём просроченных банковских кредитов индивидуальных предпринимателей в целом по стране вырос в 2 раза.

По данным ФНС, на 10 января 2025 года в Новосибирской области были зарегистрированы 89 548 индивидуальных предпринимателей, из них 19 880 имеют признак «вновь созданные». За год количество ИП в области выросло более чем на 5000.

Ранее редакция сообщала, что свыше 11 тысяч заявлений о банкротстве новосибирцев за год поступили в суд области. По прогнозам экспертов, в ближайшие два года количество жителей региона, прошедших процедуру банкротства, может превысить 100 тысяч.