Число предпринимателей-банкротов за год в Сибири выросло на 14%

За 2024 год в целом по регионам Сибири из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) исключены 180 предпринимателей. В абсолютном выражении по количеству банкротов лидирует Иркутская область — 35 ИП. На втором месте Новосибирская — 33 ИП, на третьем Красноярский край — 29, констатируют аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант». При этом по сравнению с 2023 (41 ИП) и 2022 годами (35 ИП), в Новосибирске ситуация со смертностью бизнеса в сегменте ИП несколько улучшилась, так как ранее регион лидировал по этому показателю в округе.

Впрочем, эксперты агентства уверены, что в 2025 году рост должен ускорится, так как за 2024 год объём просроченных банковских кредитов индивидуальных предпринимателей в целом по стране вырос в 2 раза. Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов напоминает, что в 2023 году был отменен мораторий на банкротства, плюс отложенный за 2020-2023 годы спрос со стороны кредиторов.

— По нашей оценке, в 2025 году стоит ожидать прирост исключений из ЕГРИП из-за банкротства на 25-30%, то есть всего страна потеряет ещё порядка 2,7-2,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, — отметил Аксенов.

Напомним, по данным FinExpertiza, в Новосибирской области количество закрытых компаний в 2024 году превысило количество открытых. По этому показателю регион лидирует в России: за год в области созданы 4258, ликвидированы — 5993 компаний. То есть «смертность» бизнеса в области составила 1,7 тысяч юрлиц.

По данным ФНС, на 10 января 2025 года в Новосибирской области были зарегистрированы 89 548 индивидуальных предпринимателей, из них 19 880 имеют признак «вновь созданные». На 1 января 2024 года — 84 489 и 19 187 соответственно. То есть за год количество ИП в области выросло более чем на 5000.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 11 тысяч заявлений о банкротстве новосибирцев за год поступили в суд области.