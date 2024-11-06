Бастрыкин поручил разобраться в нападении на девушек в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по нападению на двух жительниц Новосибирска.

В настоящее время проводится проверка.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — говорится в сообщении СК.

​​​​​​​Выполнение данного поручения находится под строгим контролем.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Новосибирске возле кафе на улице Челюскинцев двое мужчин неславянской внешности напали на двух женщин, обвинив их в краже.

После они приступили к обыску девушек, но не обнаружили ничего запрещённого. Затем один из них отобрал у пострадавшей телефон, на который она вела съёмку их действий.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта-извращенца задержали в Новосибирске.