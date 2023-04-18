За квартал таможенники Сибири выявили валютные нарушения на 680 млн рублей

За 1 квартал 2023 года таможни Сибирского таможенного управления провели 268 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Выявлено нарушений на сумму 681,5 млн рублей.

Наибольшее количество проверок проведено Омской (77 проверок), Красноярской (62) и Иркутской (37) таможнями. Под особым контролем СТУ находятся вопросы соблюдения валютного законодательства при экспорте леса. На долю таких нарушений приходится почти 50% от общей суммы выявленных нарушений, сообщила пресс-служба СТУ.

По фактам выявленных нарушений с начала года таможенные органы региона возбудили 692 дела об административных правонарушениях (АП). Значительную долю составляют дела об АП, связанные с несоблюдением экспортерами леса сроков получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары — 47,5%.

По результатам проверок соблюдения валютного законодательства Омской таможней возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. — Ред.) на сумму 70,5 млн рублей.

В рамках работы по выявлению сомнительных сделок в 2023 году Арбитражным судом принято решение в пользу Иркутской таможни о ликвидации юридического лица нарушителя валютного законодательства. В настоящее время еще 2 иска (о ликвидации юридического лица, а также о признании сделки недействительной) находятся на рассмотрении в судах.

Ранее редакция сообщала, что сибирские регионы просят разрешить экспорт продуктов леспрома на местных пунктах пропуска.