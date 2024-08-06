За ложный донос и призывы к террору новосибирца приговорили к 5 годам колонии

В Новосибирской области огласили приговор мужчине, который пытался отомстить своему знакомому из-за финансовых долгов, но сам попал под уголовное дело.

В судебном процессе было установлено, что Петр Ременных решил наказать знакомого, с которым у него был конфликт. Он собрал на оппонента личную информацию, купил планшет и сим-карту, оформив ее на неприятеля и создал его персональную страницу в «Телеграм» и «ВКонтакте».

После этого Ременных стал размещать публикации, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов ВОВ, а также содержащие публичные призывы к террористической, экстремистской деятельности и публичное оправдание терроризма. Затем мститель попросил приятеля спрятать планшет в ограде частного дома оппонента, где его и обнаружили оперативники ФСБ.

— Суд по совокупности преступлений назначил Ременных наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» на срок 2 года 6 месяцев, — сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд огласил приговор 23-летнему жителю города Бердска, который обвинялся в реабилитации нацизма. 9 мая 2022 года Егор Синько разместил на личной странице в «ВКонтакте» видеоролик «Дно Победы» и оставил под ним свои комментарии с выражающим явное неуважение к обществу сведениях о Победе в ВОВ.