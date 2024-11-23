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За месяц в Новосибирской области рухнул спрос на автокредиты

  • 23/11/2024, 09:30
Автор: Артем Рязанов
На треть сократилась выдача автокредитов в Новосибирской области
При этом сумма займа на покупку автомобиля выросла

В октябре в Новосибирской области было выдано 1580 автокредитов, что на 33,3% меньше, чем в сентябре, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В целом по России в октябре количество выданных автокредитов сократилось на 35% и составило 110,6 тысячи. Новосибирская область заняла 21 место в рейтинге по количеству выданных кредитов на автомобили. Первые строчки заняли Москва, Татарстан и Московская область.

По версии Объединенного кредитного бюро, в Новосибирской области в октябре было выдано 1,37 тысяч займов на покупку автомобилей на общую сумму 2,14 млрд рублей. Средний чек кредита составил 1,56 млн, а срок кредитования — 74 месяца. Для сравнения, в сентябре, по данным ОКБ, новосибирцы взяли в банках 2,14 тысяч займов (на 36% больше) на 3,27 млрд рублей (35%). Средний чек был 1,53 млн рублей. В этом рейтинге регион на 15 месте.

По данным экспертов ВТБ, в октябре россияне взяли 1,17 млн кредитов на покупку авто на сумму более 165 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 71%, объем — на 75%.

Эксперты банковского рынка не исключают, что восстановление спроса на автокредиты начнется только в первом квартале 2025 года.

Напомним, в октябре количество кредитов на покупку жилья в Новосибирской области сократилось на 26%, а сумма кредитования — на 38%.  Средний чек ипотечных кредитов новосибирцев тоже сократился. Если в сентябре он был на уровне 4,39 млн рублей, то в октябре сократился до 3,68 млн рублей (-16%).

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. 

Источник фото: Freepik / Автор — azerbaijan_stockers

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Рубрики : Финансы Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : рейтинг Автокредиты


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