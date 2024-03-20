Суд приостановил деятельность «Японори Суши» после массового отравления в Новосибирске

20 марта Кировский районный суд Новосибирска на 60 суток приостановил деятельность предприятия общественного питания «Японори Суши», чьей продукцией отравились 37 новосибирцев.

Индивидуальный предприниматель Леонид Маничев признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе при приготовлении пищи на предприятии общественного питания «Японори Суши».

— Постановлением суда индивидуальному предпринимателю Маничеву Л.В. назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток, — рассказали в судебном департаменте региона.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора провело проверку на предприятии. На тот момент было зарегистрировано 15 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Позже, количество таких случаев отравления увеличилось до 37. При этом 29 из заболевших госпитализированы в лечебные учреждения.

В ведомстве уточнили, что в отобранных на предприятии образцах продуктов были обнаружены сальмонеллы. Кроме того, выяснилось, что сотрудники предприятия, допущенные к изготовлению продукции, не проходили медицинский осмотр.

В судебном заседании обвиняемый вину признал.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после факта массового отравления суши в Новосибирске.