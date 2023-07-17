За неделю в Новосибирской области на воде погибло 9 человек

За минувшую неделю на воде погибло 9 человек в Новосибирской области. Об этом сообщил Константин Банников, заместитель главы ГУ МЧС по Новосибирской области, на аппаратном совещание правительства Новосибирской области.

Из 9 погибших — 2 дети.

— Вторую неделю подряд отмечается сложная обстановка на водных объектах. Наблюдается показатель превышения гибели людей на воде в два раза, — подчеркнул Банников.

Также на прошлой неделе спасателями была организована помощь двум детям на воде. В медицинской помощи они не нуждались, с ними была проведена профилактическая беседа.

— В настоящее время выставлено 67 постов, проведено более 100 профилактических бесед, — отметил Банников.

На текущей неделе ожидается жаркая погода с температурой до +35 градусов, а риск происшествий на воде остается чрезвычайно высоким.

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