За неделю в Новосибирской области поступило 13 сообщений о минировании зданий

За минувшую неделю в МВБ Новосибирской области поступило 13 сообщений о минировании административных зданий, образовательных учреждений и торговых центров. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-майор внутренней службы Кирилл Травин. Обследовано 15 объектов, взрывные устройства не обнаружены.

— В течение недели также проводились мероприятия оперативно-профилактического характера, направленные на недопущение возможных фактов экстремизма в период проведения культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятий, — добавил Травин.

21 марта сотрудники МВД также провели проверку в местах компактного проживания иностранных граждан. На территориях, прилегающих к Хилокскому рынку, выявлено 62 гражданина, в отношении 2 составлен административный протокол, 9 граждан депортированы за пределы РФ.

— С учетом складывающейся на территории РФ и Новосибирской области оперативной обстановки, в настоящее время осуществляются дополнительные мероприятия по объектам с массовым пребыванием граждан. Также даны дополнительные поручения по осуществлению контрольных мероприятий на дорогах региона, — подчеркнул Кирилл Травин.

Напомним, согласно статье 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма — сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели или гибель людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 2 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 10 лет.

Ранее редакция сообщала, что 22 марта в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. По данным федеральных контролирующих структур, погибло более 150 человек.