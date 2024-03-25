Россияне в 20 раз увеличили спрос на перелеты в Шанхай в апреле

Самым популярным городом у путешественников в России этой весной стала Москва (20,4%), на втором месте Санкт-Петербург, (18% туристов), за ними следует Сочи (13,2%), пишет «Газета.Ru».

Также большая доля жителей нашей страны собирается отправиться в Калининград (4,4%), Казань (3,4%), Нижний Новгород (2,4%), Краснодар (2,2%), Махачкалу (1,5%), Зеленоградск (1,4%) и Екатеринбург (1,2%). Заметно вырос спрос на билеты в Екатеринбург (+70%), Махачкалу (+40%), Нижний Новгород (+40%) и Краснодар (+15%). Между тем, Казань и Зеленоградск утратили популярность на 29 и 17% соответственно.

Топ зарубежных городов, где планируют отдыхать жители России в апреле, возглавил Стамбул (7,1%), на втором месте Токио (3,9%) и третьим в списке значится Дубай (3,5%).

В перечень популярных апрельских направлений также вошли Гуанчжоу (3,5%), Париж (3,4%), Минск (2,9%), Баку (2,7%), Сеул (2,6%), Милан (2,5%) и Шанхай (2,2%).

Ранее редакция сообщала, что новый туристический маршрут запустят к лету в новосибирском заказнике.