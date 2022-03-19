За неделю в суды Новосибирска поступило почти 300 протоколов на участников несанкционированных акций

Новосибирский областной суд и Управление Судебного департамента в Новосибирской области озвучили статистику по привлеченным судами к административной ответственности с 9 марта по 18 марта лиц, участвовавших в несанкционированных публичных мероприятиях, прошедших в Новосибирске после 24 февраля.

Всего за этот период в суды поступило 299 протоколов по делам об административных правонарушениях в отношении участников несогласованных публичных мероприятий в форме митинга. Дела рассматривали Центральный, Заельцовский, Октябрьский и Калининский, Советский, Кировский, Ленинский районный суды Новосибирска

Всего к ответственности за указанный период привлечены 30 граждан по следующим статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ:

— По ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ 16 лиц подвергнуты наказанию в виде штрафа, общая сумма которых составила 195 тысяч рублей, 1 лицу назначено административное наказание в виде 30 суток обязательных работ.

— По ст. 20.3.3 ч. 1 — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности 1 лицо подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

— По ст. 20.6. ч. 1 КоАП РФ — невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации судами привлечено к ответственности 12 лиц, общая сумма штрафов составила 97 тысяч рублей.