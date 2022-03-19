В рамках IR-сопровождения и обеспечения предоставления актуальной информации инвесторам ООО «Юнисервис Капитал» запустила цикл коротких интервью с эмитентами выпуска ценных бумаг, которых компания сопровождает на публичном финансовом рынке. О влиянии текущей санкционной войны на отрасль производства рыбных консервов рассказал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

— Пока ничего не произошло, но, так или иначе, инфляция будет. Вырастет стоимость комплектующих. А в остальном текущая мировая ситуация не коснулась ни нас, ни отрасли в целом, — говорит предприниматель.

Он поясняет, что у рыбаков есть импортная составляющая: сети, снасти, оборудование на кораблях. Но основная путина по минтаю уже началась — рыбаки подготовились и вышли на лов рыбы до текущих событий.

— Путина тресковых началась в январе. Рыба идет, ее покупают, но зрелая качественная икра, которой мы занимаемся, появляется в марте. Поэтому сырье, которое предлагают уже сейчас, мы не берем. Со следующей недели начнем контрактовать лоты. По цене поставщики выступают не единым фронтом, хоть друг на друга и смотрят. Но это обычная история. Предложение сырья, которое я вижу на рынке, традиционно +10% к предыдущему году, это было ожидаемо, — поясняет Андрей Черепенников. — Следующая путина, лососевая, начнется летом. Подготовка к ней будет идти уже в режиме санкций, и может продвигаться сложнее. Но время также еще есть, а основные поставки комплектующих осуществляются из Китая и Кореи, так что тут вопрос лишь в обменных курсах. Из Европы в нашу отрасль практически ничего не поставляется.

Директор компании не исключает, что сложности могут возникнуть с логистикой, но при этом добавляет, что цепочки поставок из Китая не поменяются, разве что может измениться цена на топливо, но тут уже вопрос государственной регулировки стоимости ГСМ, надеемся, что в КНР она не будет расти так же сильно как в Европе.

— Если изменится стоимость отгрузки, мы будем идти в общем тренде. Наши перевозки осуществляются по России, а что касается поставщиков, то они свою логистику, надеюсь, настроят. Кроме того, по основным ингредиентам у нас сформирован запас на 6 месяцев, за это время основные вопросы логистики с большой долей вероятности будут решены, — комментирует Черепенников.

Прогноз по объему закупки сырья директор «СМАКа» давать пока отказывается, отмечая, что при текущих кредитных ставках в банках, думать об их увеличении не приходится.

— Мы смотрим текущий оборот и поспешных решений не принимаем. Сама закупка происходит в течение трех месяцев, есть время, чтобы сориентироваться. Главная цель — удержание прежних позиций, — подчеркивает Андрей Черепенников

Все закупки компания сейчас делает у российских компаний в рублях. Что касается экспорта, то «СМАК» поставляет продукт в Казахстан и Киргизию. Валюта этих стран относительно рубля выросла, им выгодно закупаться в рублевой зоне.

— На спрос это пока не повлияло, но сейчас в принципе низкий сезон. Плановая работа ведется, все как обычно, — говорит он. — У компании сформирована диверсифицированная база поставщиков и имеются запасы. Мы также ведем работу по импортозамещению, рассматриваем предложения российских компаний по поставкам необходимых ингредиентов, оцениваем цены и качество. Работа идет, продукцию мы поставляем, торговые сети исправно рассчитываются за поставки.

ПК «СМАК» основана в 2000 году в Новосибирске, является крупным производителем икры, рыбных консервов и паштетов. Поставки икры производятся напрямую от крупных заводов Сахалина и Камчатки. Продукция представлена в шести регионах России, а также в Казахстане и Киргизии. В 2020 году компания разместила 4-летний выпуск дебютных облигаций на 50 млн рублей, при согласованной программе размещения на сумму до 400 млн руб. С помощью привлеченных ресурсов компания планировала увеличить объемы производства и площади для хранения сырья примерно на 40%.

По итогам 2021 года объем выручки компании в сравнении с 2020 годом вырос на 10-15%. Самым востребованным и самым высокомаржинальным продуктом компании в 2021 году стала икра трески и минтая — доля этих продуктов в производстве составляла не менее 40%, сообщала пресс-служба «Юнисервис Капитал».

Подготовлено по материалу «Юнисервис Капитал»