Рекламодателям

Поставщики подняли цены рестораторам и отельерам

  • 18/03/2022, 19:00
Автор:
новости Новосибирска
Представители отрасли считают, что особо активных предпринимателей нужно «ставить на вид», чтобы охлаждать их энтузиазм.

На этой неделе в Новосибирске прошла встреча представителей Минпромторга региона с рестораторами и отельерами города. Ключевой темой обсуждения был рост цен со стороны поставщиков и производителей. В итоге было решено пригласить их на заседание оперативного штаба и обсудить сложившуюся на рынке ситуацию с участием всех сторон.

— Подобный штаб создан при мэре Москвы Сергее Собянине. По нашей информации, динамику цен московские коллеги мониторят ежедневно. В случае резкого повышения поставщики и производители должны документально доказывать их обоснованность. Практика показывает, что мало кто решается на такие шаги, так как не может их подтвердить. Это позволило московским рестораторам и отельерам стабилизировать закупочные цены, — рассказывает председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Галина Ильина (Шеломенцева).

новости Новосибирска

Где заканчивается бизнес и начинаются спекуляции?

Собеседница редакции пояснила, что для рестораторов и отельеров не действуют те цены, которые существуют в розничной торговой сети. Закупиться у ритейлеров мелким оптом или на рынках сейчас сложно из-за ограничений по отпуску товара в одни руки. А на оптовом и мелкооптовом рынке сейчас происходят чудеса.

— Ситуацию с ценами для розничных покупателей прекрасно мониторит Минпромторг. То, что происходит на оптовом рынке, иначе как стихийным процессом назвать невозможно. К примеру, в «Пятерочке» сахар сейчас можно купить за 60 рублей, а по мелкому опту цена доходит до 140 рублей за кг. Предлагают купить из-под полы без документов за наличку — за 80-90 рублей за кг. То есть идет формирование теневого рынка, на который спекулянты выдавливают рестораторов и отельеров, — констатирует Галина Ильина. — Резко подорожала кассовая лента. Рестораны ее используют не только для выдачи чека клиенту, но еще и при операциях между цехами для передачи заказа. До санкций она стоила 20-30 рублей за штуку, во вторник на этой неделе — 1200 за 12 штук, в среду уже 293-308 за штуку. В связи с этим вышло постановление правительства РФ: бизнесу разрешили, если нет ленты, работать без чеков. Цена на бумагу А4 за неделю поднялась с 360 рублей до 500-800 рублей за 500 листов.

«Спекулянтам в нынешней ситуации надо давать по шеям»

«Спекулянтам в нынешней ситуации надо давать по шеям»

Сейчас представители федерации собирают аналитику по предложениям, поступившим от поставщиков и производителей. На следующей неделе сводная таблица цен, вместе с названиями компаний, которые их предлагают, будет вынесена на рассмотрение оперативного штаба при Минпромторге. Напомним, в его заседаниях принимают участие представители УФАС и прокуратуры.

— Нам бы хотелось показать органам власти, что происходит на диком оптовом рынке, а также те компании, которые пытаются заниматься спекуляциями, — говорит собеседник редакции.

По данным, собранным Федерацией рестораторов и отельеров Сибири, цены при мелком опте выросли следующим образом:

— сахар (1 кг) подорожал с 60 до 150 рублей,

— креветки в блоке (1,8 кг) — с 1435 до 2660 рублей,

— сладкий чили (2,4 кг) — с 540 до 950 рублей,

— филе семги — с 1100 до 1900 рублей,

— томаты свежие — со 189 до 395 рублей,

— тунец — с 1300 до 2100 рублей,

— масло растительное — со 118 до 140 рублей,

— томаты в банках (2,5кг) —  с 320 до 480 рублей,

— кассовая лента — с 30 до 308 рублей за штуку.

Фото pixabay.com — rickbella

253

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : спекуляция рост цен Рестораны инфляция власть бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

Актуальный разговор

Интервью

Мода навсегда. Несмотря ни на что

Все материалы
Лента новостей

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

18/03/2022, 18:43

Денис Трофимчук возглавит МегаФон в Новосибирске

18/03/2022, 17:31

Ушел из жизни Павел Бобошик

18/03/2022, 17:14

Банк «Урал ФД» разработал новый пакет расчётно-кассового обслуживания «Твой ВЭД»

18/03/2022, 17:10
Популярное

В магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы

18/03/2022, 12:46

Эксперты перечислили лекарства, которые могут исчезнуть с прилавков из-за санкций

18/03/2022, 12:23

Ученые объяснили, почему неэффективен масочный режим

17/03/2022, 11:59

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

17/03/2022, 10:47

VK Group намерена перезапустить два сервиса сообщений

16/03/2022, 15:31

Мошенники используют фейковые сайты, предназначенные для проверки банковских карт

16/03/2022, 13:17

«Яндекс» планирует продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

16/03/2022, 11:14
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Получайте и отправляйте денежные переводы за рубеж через Банк «Левобережный»

18/03/2022, 17:06

ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома

18/03/2022, 10:34

ВТБ запустил специальный курс покупки валюты у предпринимателей

17/03/2022, 18:22

Клиенты Банка «Левобережный» получают баллы по картам для бизнеса

17/03/2022, 18:20

Новосибирский Сбербанк предложил меры господдержки для предпринимателей

17/03/2022, 17:29

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Потребительский ажиотаж быстро закончится

Новосибирские «ипешники» вышли в лидеры по стране по просроченным долгам перед банками

Генпрокуратура проверит сообщения о завышении цен на сахар

Финансы

В России снова заработали кредитные каникулы

В России снова заработали кредитные каникулы

У рубля есть шанс на удачное завершение недели

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Кондитеры готовятся к росту цен, сокращению спроса и выходу в КНР

Кредитные каникулы не бесплатны

Политика

новости Новосибирска

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Недвижимость

новости Новосибирска

Застройщики снова предлагают возобновить программу региональной ипотеки

Какие меры поддержки уже предложили строительной отрасли?

Вопрос со строительством на одной из приаэродромных территорий Новосибирска решен

Губернатор решил не приукрашивать ситуацию с реализацией крупных проектов в области

В Новосибирске спрос на дачи вырос на 30% за три года

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирские ученые улучшили программу для прогнозирования извлекаемых запасов нефти

Российский бизнес заинтересовался брендами уходящих иностранных компаний

Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Телекоммуникации

Новости бизнеса

Денис Трофимчук возглавит МегаФон в Новосибирске

В Новосибирске растет популярность технологий «умного» дома

30% IT-системы здравоохранения области работает на отечественном софте

Грозит ли IT-отрасли исход специалистов за рубеж?

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Агропром

новости Новосибирска

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Из новосибирских магазинов может исчезнуть молоко в картонных упаковках

Заксобрание Новосибирской области выйдет с обращением к Михаилу Мишустину

Региональный парламент снова начал войну с агрохолдингами?

В Минсельхозе области готовятся подстраховывать хозяйства с импортной техникой

Транспорт

Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Новым автобусам не хватает водителей

В Маслянино отремонтируют дорогу разбитую большегрузами

Сибирская железнодорожная логистика разворачивается на Восток

В Новосибирске оценят, как дороги города пережили зиму

Медицина

новости Новосибирска

Центр лучевой терапии откроется на базе горбольницы к концу марта

Инсулинсодержащие препараты в Новосибирске подорожали на 34%

Санаторий «Рассвет»: программу кешбэка продлили до 30 апреля

В правительстве области заверяют, что все больницы региона обеспечены необходимыми медикаментами

30% IT-системы здравоохранения области работает на отечественном софте

Авто

Новости бизнеса

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

Туризм

Новости туризма

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Общество

новости Новосибирска

Ушел из жизни Павел Бобошик

В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

В России снова заработали кредитные каникулы

Новым автобусам не хватает водителей

За неделю количество вакансий в регионе сократилось на 8%

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска