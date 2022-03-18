Поставщики подняли цены рестораторам и отельерам

На этой неделе в Новосибирске прошла встреча представителей Минпромторга региона с рестораторами и отельерами города. Ключевой темой обсуждения был рост цен со стороны поставщиков и производителей. В итоге было решено пригласить их на заседание оперативного штаба и обсудить сложившуюся на рынке ситуацию с участием всех сторон.

— Подобный штаб создан при мэре Москвы Сергее Собянине. По нашей информации, динамику цен московские коллеги мониторят ежедневно. В случае резкого повышения поставщики и производители должны документально доказывать их обоснованность. Практика показывает, что мало кто решается на такие шаги, так как не может их подтвердить. Это позволило московским рестораторам и отельерам стабилизировать закупочные цены, — рассказывает председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Галина Ильина (Шеломенцева).

— Ситуацию с ценами для розничных покупателей прекрасно мониторит Минпромторг. То, что происходит на оптовом рынке, иначе как стихийным процессом назвать невозможно. К примеру, в «Пятерочке» сахар сейчас можно купить за 60 рублей, а по мелкому опту цена доходит до 140 рублей за кг. Предлагают купить из-под полы без документов за наличку — за 80-90 рублей за кг. То есть идет формирование теневого рынка, на который спекулянты выдавливают рестораторов и отельеров, — констатирует Галина Ильина. — Резко подорожала кассовая лента. Рестораны ее используют не только для выдачи чека клиенту, но еще и при операциях между цехами для передачи заказа. До санкций она стоила 20-30 рублей за штуку, во вторник на этой неделе — 1200 за 12 штук, в среду уже 293-308 за штуку. В связи с этим вышло постановление правительства РФ: бизнесу разрешили, если нет ленты, работать без чеков. Цена на бумагу А4 за неделю поднялась с 360 рублей до 500-800 рублей за 500 листов.

Собеседница редакции пояснила, что для рестораторов и отельеров не действуют те цены, которые существуют в розничной торговой сети. Закупиться у ритейлеров мелким оптом или на рынках сейчас сложно из-за ограничений по отпуску товара в одни руки. А на оптовом и мелкооптовом рынке сейчас происходят чудеса.

— Нам бы хотелось показать органам власти, что происходит на диком оптовом рынке, а также те компании, которые пытаются заниматься спекуляциями, — говорит собеседник редакции.

Сейчас представители федерации собирают аналитику по предложениям, поступившим от поставщиков и производителей. На следующей неделе сводная таблица цен, вместе с названиями компаний, которые их предлагают, будет вынесена на рассмотрение оперативного штаба при Минпромторге. Напомним, в его заседаниях принимают участие представители УФАС и прокуратуры.

По данным, собранным Федерацией рестораторов и отельеров Сибири, цены при мелком опте выросли следующим образом:

— сахар (1 кг) подорожал с 60 до 150 рублей,

— креветки в блоке (1,8 кг) — с 1435 до 2660 рублей,

— сладкий чили (2,4 кг) — с 540 до 950 рублей,

— филе семги — с 1100 до 1900 рублей,

— томаты свежие — со 189 до 395 рублей,

— тунец — с 1300 до 2100 рублей,

— масло растительное — со 118 до 140 рублей,

— томаты в банках (2,5кг) — с 320 до 480 рублей,

— кассовая лента — с 30 до 308 рублей за штуку.