Бастрыкин ответил на жалобы новосибирцев о холодных батареях

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, которая проводится по факту нарушения жилищных прав жителей Новосибирской области.

Обращение к главе ведомства записал житель Первомайского района города. Он сообщил, что в их квартирах с 10 сентября отсутствует горячая вода, а отопление не соответствует установленным нормам. У некоторых жителей до сих пор радиаторы остаются холодными.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, — говорится в заявлении Следкома.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области доложить о результатах проверки.

Напомним, что о проблемах с отоплением в Первомайском районе на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска сообщил депутат Андрей Любавский. По его словам, в детских садах температура составляет 14-16 градусов вместо 21, отсутствует горячая вода, а батареи холодные.

Начальник департамента ЖКХ мэрии Дмитрий Зайков не смог назвать точные сроки подключения отопления в домах жителей Первомайки, но подчеркнул, что до 30 сентября разворот системы теплоснабжения в городе должен завершиться, так как ожидается похолодание.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин заинтересовался кражей двух iPhone 16 в Новосибирске.