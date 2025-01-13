«СпецТрансСтрой» снова обратился в суд с иском к мэрии Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области вернул на рассмотрение исковое заявление ООО «СпецТрансСтрой» к департаменту транспорта Новосибирска.

Напомним, компания в сентябре 2024 года пыталась взыскать с муниципалитета 63,4 млн. рублей. При этом она заявила ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины, мотивируя это тем, что «имущественное положение заявителя, не позволяет уплатить государственную пошлину в установленном размере при обращении в суд». В сентябре суд отказал в отсрочке и вернул компании исковое заявление. Однако, «СпецТрасСтрой» оспорил это решение в апелляции и дело было вновь направлено на рассмотрение суда первой инстанции.

Напомним, в Новосибирске «СпецТрансСтрой» вел работы по капитальному ремонту Октябрьского моста, а также по строительству станции метро «Спортивная». Оба контракта были расторгнуты в 2024 году по инициативе заказчика.

Мэрия потребовала вернуть 426 млн. рублей, выплаченного подрядчику аванса. Апелляция также поддержала требование метрополитена к «СпецТрансСтрою» на 200 млн. руб по контракту на возведение станции метро «Спортивная».

Компания также сорвала исполнение еще ряда контрактов и была включена в реестр недобросовестных поставщиков. В декабре руководители «СпецТрансСтроя» были арестованы. В конце декабря в компании назначен новый директор.

Ранее редакция сообщала о том, что ТУАД требует от «СпецТрансСтроя» вернуть 26 млн рублей за срыв дорожного контракта.