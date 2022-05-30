Рекламодателям

Депутату разрешили выйти из-под домашнего ареста

  • 30/05/2022, 11:20
Автор:
новости Новосибирска
Эта мера пресечения была ему назначена в ноябре 2021 года.

Депутата Заксобрания Глеба Поповцева отпустили из-под домашнего ареста. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

— Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 11.05.2022 изменена мера пресечения на запрет определенных действий в отношении Поповцева Г.А., — рассказали в управлении.

Напомним, депутат, директор АО СХП «Ярковское» был задержан следователями в ноябре 2021 года.

— В результате неправомерных действий, обвиняемым похищены денежные средства Законодательного Собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб, — сообщали следователи. — Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин им способствовавших. Расследование продолжается.

На следующий день решением суда он был помещён под домашний арест. В апреле 2022 года он был замечен в банке. В ГУФСИН объяснили, что Глебу Поповцеву разрешили пойти в больницу, но по пути он изменил маршрут, пишет КП.Новосибирск.

 

Ранее редакция сообщала о том, что сдал мандат зампредседателя бюджетного комитета регионального парламента. 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

659

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд мошенничество депутат арест


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Дилемма рынка наружной рекламы: не потерять доходы бюджета и «прекратить визуальное насилие»

В Новосибирске расширяют круг экспертов для регулирования ситуации на рекламном рынке.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ломбарды стали тщательней проверять клиентов и чаще им отказывать

Кроме того, на рынке все более устойчивым становится тренд на цифровизацию и онлайн-займы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Маловодье серьезно затруднило навигацию на Оби

Участники рынка прогнозируют, что в этом сезоне ситуация вряд ли изменится, и корректируют планы работы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

За Новосибирской областью закрепили муниципалитет в Луганской народной республике

Для поддержки и восстановления территории.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Все материалы
Лента новостей

Дилемма рынка наружной рекламы: не потерять доходы бюджета и «прекратить визуальное насилие»

30/05/2022, 20:05

Земельный участок ДОМ.РФ в Морском сельсовете заинтересовал покупателей

30/05/2022, 19:08

Ломбарды стали тщательней проверять клиентов и чаще им отказывать

30/05/2022, 16:58

Новосибирский суд вернул в прокуратуру дело 146 обманутых дольщиков

30/05/2022, 15:53
Популярное

Производители кисломолочной продукции обеспокоены возможным дефицитом закваски на фоне санкций

30/05/2022, 17:56

Чем чревато промедление в уничтожении борщевика

30/05/2022, 14:40

Как часто можно есть крабовые палочки

30/05/2022, 13:19

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ подключился к СБПэй

30/05/2022, 17:17

Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей

30/05/2022, 15:02

Бери от банка всё: приумножай свои накопления и получай доход

27/05/2022, 17:53
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска