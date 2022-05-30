Депутату разрешили выйти из-под домашнего ареста

Депутата Заксобрания Глеба Поповцева отпустили из-под домашнего ареста. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

— Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 11.05.2022 изменена мера пресечения на запрет определенных действий в отношении Поповцева Г.А., — рассказали в управлении.

Напомним, депутат, директор АО СХП «Ярковское» был задержан следователями в ноябре 2021 года.

— В результате неправомерных действий, обвиняемым похищены денежные средства Законодательного Собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб, — сообщали следователи. — Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин им способствовавших. Расследование продолжается.

На следующий день решением суда он был помещён под домашний арест. В апреле 2022 года он был замечен в банке. В ГУФСИН объяснили, что Глебу Поповцеву разрешили пойти в больницу, но по пути он изменил маршрут, пишет КП.Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что сдал мандат зампредседателя бюджетного комитета регионального парламента.