За ноябрь в новосибирском метро проехало более 8 миллионов человек

Новосибирский метрополитен увеличил пассажиропоток в 2024 году.

— По итогам десяти месяцев текущего года объем пассажироперевозок в Новосибирском метрополитене вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,795 млн человек, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Увеличение составило 2,6%. По итогам 10 месяца подземкой воспользовались 71,5 миллион человек. Для сравнения, за весь 2023 год — 84,5 миллиона человек.

Напомним, в планах собственника новосибирского метрополитена обновление подвижного состава подземки. Три состава будут приобретены через лизинговую схему, а один — напрямую у производителя. В результате торгов удалось сэкономить около 300 миллионов рублей. В итоге в мэрии было принято решение о покупке еще одного состава из пяти вагонов.

Также не давно стало известно, что в 2025 году метрополитен Новосибирска хочет поднять цену на проезд до 40 рублей за поездку. Напомним, в прошлом году поездка была проиндексирована сразу на 5 рублей, до 35 рублей. Метрополитен подавал заявку на 38 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирское метро идет на новый рекорд по перевозке пассажиров.