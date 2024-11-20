Жительница Новосибирска «развела» на 500 тысяч красноярских женихов

Предприимчивая 34-летняя мошенница из Новосибирска выманила деньги у нескольких мужчин из соседнего Красноярского края.

Первым за помощью в полицию обратился 24-летний житель краевого центра. Сибиряк заподозрил неладное в январе этого года.

Правоохранителям он сообщил, что месяц назад познакомился через соцсеть с женщиной, с которой потом они подружились. Новая знакомая рассказала, что находится в командировке в другом городе и должна в ближайшее время вернуться в Красноярск.

— За месяц виртуального знакомства подруга якобы неоднократно попадала в различные неприятные ситуации, в которых ей была необходима финансовая поддержка. Красноярец охотно верил рассказам о потерянных ключах от квартиры и необходимости срочно оплатить работу мастера по вскрытию замка, — говорится в сообщении УМВД по Красноярскому краю.

Каждый раз дамочка обещала вернуть деньги, но в итоге просто перестала выходить на связь. Всего мужчина перевёл на её счёт более 250 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Работники уголовного розыска смогли идентифицировать личность подозреваемой. В ходе рабочей поездки правоохранители задержали 34-летнюю жительницу Новосибирска. В квартире у неё были найдены десятки сим-карт, банковских карт, роутеры и несколько мобильных телефонов.

Выяснилось, что она вела переписку не только с пострадавшим, которые уже обратились в полицию, но и с другими представителями сильного пола. В результате незаконных действий пострадали четыре человека. В общей сложности они передали ей более полумиллиона рублей.

В ближайшее время сибирячка предстанет перед судом — ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники изощряются, обманывая жертв в соцсетях и мессенджерах.