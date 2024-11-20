Рекламодателям

Жительница Новосибирска «развела» на 500 тысяч красноярских женихов

  • 20/11/2024, 16:15
Автор: Артем Рязанов
Более 500 тысяч рублей выманила у четырех мужчин мошенница из Новосибирска
Теперь сердцеедке грозит до 6 лет лишения свободы

Предприимчивая 34-летняя мошенница из Новосибирска выманила  деньги у нескольких мужчин из соседнего Красноярского края.

Первым за помощью в полицию обратился 24-летний житель краевого центра. Сибиряк заподозрил неладное в январе этого года.

Правоохранителям он сообщил, что месяц назад познакомился через соцсеть с женщиной, с которой потом они подружились. Новая знакомая рассказала, что находится в командировке в другом городе и должна в ближайшее время вернуться в Красноярск.

— За месяц виртуального знакомства подруга якобы неоднократно попадала в различные неприятные ситуации, в которых ей была необходима финансовая поддержка. Красноярец охотно верил рассказам о потерянных ключах от квартиры и необходимости срочно оплатить работу мастера по вскрытию замка, — говорится в сообщении УМВД по Красноярскому краю.

Каждый раз дамочка обещала вернуть деньги, но в итоге просто перестала выходить на связь. Всего мужчина перевёл на её счёт более 250 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Работники уголовного розыска смогли идентифицировать личность подозреваемой. В ходе рабочей поездки правоохранители задержали 34-летнюю жительницу Новосибирска. В квартире у неё были найдены десятки сим-карт, банковских карт, роутеры и несколько мобильных телефонов.

Выяснилось, что она вела переписку не только с пострадавшим, которые уже обратились в полицию, но и с другими представителями сильного пола. В результате незаконных действий пострадали четыре человека. В общей сложности они передали ей более полумиллиона рублей.

В ближайшее время сибирячка предстанет перед судом — ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники изощряются, обманывая жертв в соцсетях и мессенджерах.

Источник фото и видео: МВД по Красноярском краю

148

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Красноярск

Теги : соцсети мошенничество МВД деньги


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В октябре инфляцию в Сибири разогнали рост цен на аренду квартир и продукты
20/11/24 18:30
Бизнес Экономика
Компания депутата горсовета Алексея Джулая подала на самобанкротство
20/11/24 18:00
Бизнес
Гигантский LED-экран вместо часов появился на фасаде дома-книжки в Новосибирске
20/11/24 17:30
Город Общество
Годовой план по обеспечению жильем детей-сирот перевыполнен в Новосибирске
20/11/24 17:26
Власть
Юристы помогли вернуть деньги жертвам мошенников из Новосибирска
20/11/24 17:00
Общество Право&Порядок
За ноябрь в новосибирском метро проехало более 8 миллионов человек
20/11/24 16:30
Транспорт
Жительница Новосибирска «развела» на 500 тысяч красноярских женихов
20/11/24 16:15
Право&Порядок
В Новосибирске возобновлено следствие по делу застройщика «Новомарусино»
20/11/24 16:00
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Сложные производственные задачи решили искитимские школьники
20/11/24 15:53
Бизнес Общество
Эксперт дал прогноз последствий оттока мигрантов из Новосибирска
20/11/24 15:30
Политика Экономика
В Новосибирске завхоз накормила воспитанников детского сада тухлыми яйцами
20/11/24 15:00
Право&Порядок
Мэрия Новосибирска пытается взыскать с подрядчика парка «Каменка» 18 млн рублей
20/11/24 14:45
Город
Почти 460 млн рублей направят на ремонт моста через озеро под Новосибирском
20/11/24 14:30
Бизнес Транспорт
В НГТУ создали двигатель для подогрева еды на борту самолета
20/11/24 14:00
Наука
Бердск будет экспериментальной площадкой НГУ для инноваций «умного города»
20/11/24 13:30
Город Технологии
На месте гибели двухлетнего малыша в Новосибирске появился стихийный мемориал
20/11/24 13:00
Общество
Курс доллара в банках Новосибирска перевалил за 100 рублей
20/11/24 12:30
Банки Финансы
О похолодании и снегопадах предупредили власти жителей Новосибирска
20/11/24 12:15
Общество
Суд вновь отказался лишать полномочий главу Убинского района Олега Конюка
20/11/24 12:00
Власть Право&Порядок
В Новосибирске таможенника попытались «купить» за 8 миллионов рублей
20/11/24 11:30
Право&Порядок
Популярное
Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома в Новосибирске
20/11/24 11:00
Новосибирский подросток посвятил песню покойной маме ко Дню матери
19/11/24 11:30
В краже рюкзака обвинил новосибирских медиков скорой помощи гость из Новокузнецка
18/11/24 18:00
Под видом сына из «прошлой жизни» сектант отжал квартиру у пожилой сибирячки
18/11/24 17:45
За неделю в три раза выросло количество погибших на пожарах в Новосибирской области
18/11/24 17:30
Трассу под Новосибирском будут перекрывать в 2025 году из-за взрывных работ
18/11/24 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
20/11/24 9:10
Эксперты «Россети Новосибирск» отметили рост активности со стороны мошенников
20/11/24 9:00
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
18/11/24 9:00
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой и капитализацией
15/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД
14/11/24 9:00
Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»
13/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска